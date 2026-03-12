Va a haber colas kilométricas en Lidl a partir del lunes 16/03 porque nadie da crédito a lo que llega: una máquina de pilates reformer

La cadena de supermercados Lidl vuelve a revolucionar su famoso pasillo central con un producto que promete convertirse en uno de los más buscados del mes. A partir del lunes 16 de marzo, muchos clientes esperan auténticas colas en las tiendas para intentar hacerse con una de las novedades más comentadas del momento. Se trata de una máquina de pilates reformer de uso doméstico que ha llamado la atención por su sorprendente precio.

Este tipo de equipos suele encontrarse en estudios especializados o gimnasios, con precios que pueden superar fácilmente los mil euros, pero el modelo que llega ahora a los supermercados pretende democratizar este entrenamiento de moda con una versión mucho más asequible, pues se puede comprar a partir del próximo lunes por 299,99 euros en los supermercados de Lidl y a través de su página web. Eso sí, hasta final de existencias, por lo que si no corres a por esta máquina de pilates reformer probablemente te acabes quedando sin ella.

El producto que está generando tanta expectación es de la marca Crivit, y se trata de un equipo diseñado para realizar en casa uno de los entrenamientos más populares entre celebridades y amantes del fitness. En el folleto de la cadena aparece con un precio de 299,99 euros, una cifra que ha sorprendido a muchos consumidores si se compara con las máquinas profesionales, que en algunos casos superan los 2.000 euros dependiendo de la marca y las prestaciones. Esta gran diferencia es precisamente lo que está generando tanto interés entre los aficionados al pilates en máquina.

La máquina de pilates de Lidl

El reformer es una de las máquinas más conocidas del pilates porque permite realizar ejercicios de fuerza, flexibilidad y estabilidad mediante un sistema de muelles y poleas que genera resistencia. Este tipo de entrenamiento, además de mejorar la postura y fortalecer el core, se ha popularizado enormemente en los últimos años gracias a su bajo impacto sobre las articulaciones y su eficacia para tonificar el cuerpo. Por eso no es raro encontrarlo en estudios especializados, donde las clases pueden costar más de 100 euros al mes dependiendo del centro.

El modelo que comercializa Lidl está pensado para poder practicar esta disciplina en casa. Según la información del producto, incluye varios niveles de resistencia, sistema de cuerdas, soporte acolchado y diferentes posiciones para los pies y los hombros, lo que permite realizar una gran variedad de ejercicios similares a los que se practican en un estudio profesional. Además, cuenta con una estructura diseñada para ser relativamente compacta y transportable dentro del hogar.

Este fenómeno no es nuevo en la cadena alemana. Cada cierto tiempo, la cadena de supermercados lanza productos deportivos o tecnológicos a precios muy competitivos que acaban agotándose rápidamente. Desde máquinas de remo hasta plataformas vibratorias o equipamiento para yoga, el pasillo central de Lidl se ha convertido en un auténtico imán para los consumidores que buscan artículos de fitness a precios muy por debajo del mercado. En muchos casos, estos lanzamientos provocan auténticas carreras entre los clientes para conseguir una unidad antes de que se agoten, como todo apunta que ocurrirá con esta máquina de pilates.