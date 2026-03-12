Recorrido de la maratón de Barcelona 2026: salida, por dónde pasa y dónde está la meta

El día de la maratón de Barcelona es una de esas fechas señaladas para todos los runners de España y gran parte de Europa. Los aficionados a este deporte se reúnen en la ciudad condal para recorrer, a buen ritmo, los principales puntos geográficos y turísticos de la ciudad. Ya conocemos el recorrido de la mítica carrera con alguna ligera modificación respecto a años anteriores.

Recorrido de la maratón de Barcelona 2026

Plaza de Cataluña será el emblemático punto desde el cual los corredores empezarán su aventura por toda la ciudad. Desde ahí irán dirigidos hacia el distrito de El Ensanche, atravesando lugares tan icónicos como Casa Batlló o La Pedrera, monumentos emblemáticos de la obra del gran Antonio Gaudí. El tramo inicial de la maratón se caracteriza por la división del pelotón según el ritmo de cada uno y por pasar por el edificio más visitado de toda la ciudad; durante los primeros kilómetros, los runners pasarán por la Sagrada Familia, icono arquitectónico de nuestro país. Después de cruzar la basílica, el pelotón cruzará la Torre Glòries y acto seguido el Puente de Calatrava. Como un recorrido de esta magnitud carece de magia si no pasa bordeando el mar, los deportistas avanzarán por el Puerto Olímpico y la Avenida del Litoral, probablemente el tramo más abierto y rápido de toda la maratón.

Los sitios emblemáticos que recorre la maratón de Barcelona

Además de la Plaza de Cataluña, Casa Batlló, La Pedrera o la Sagrada Familia, la maratón de Barcelona pasará por lugares tan icónicos como La Monumental, el Parque del Fórum, el Monumento a Colón o el Mercado del Ninot. Toda una visita exprés a la capital catalana.

¿Dónde está la meta de la maratón de Barcelona?

Finalmente, el recorrido volverá hacia el centro de la ciudad para terminar los legendarios 42.195 kilómetros en la Plaza de Cataluña, cruzando a través del Arco del Triunfo como línea de meta. Se estima que en torno a 30.000 runners recorran este emblemático trazado de la maratón de Barcelona. Un trazado que premia la regularidad y la constancia de entrenamiento de la gente que lo recorre.

¿A qué hora empieza y cuánto dura la maratón de Barcelona 2026?

La prueba está fechada para este domingo 15 de marzo y dará el pistoletazo de salida a las 8:30 de la mañana. La maratón durará como máximo 6 horas, aunque la media se sitúa alrededor de las 4 o 5 horas.