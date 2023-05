Lo que debes valorar si eres corredor habitual

Fact checked

Aunque lleves algún tiempo realizando una actividad deportiva, hay que saber determinadas cosas que, a veces, se nos escapan. Por esto te relatamos aquello que debes valorar si eres corredor habitual.

El problema es que a veces las cosas no se realizan del todo bien, y es cuando entonces surgen las lesiones y otros contratiempos. Al comenzar a correr nos notaremos cada vez mejor, pero para conseguir esos progresos será preciso una mayor exigencia en los entrenamientos.

Qué valorar si eres corredor habitual

Descansos

Si bien es normal entrenar a diario o bien salir a correr casi todas las semanas, es importante establecer que, si no se descansa, tendremos más posibilidades de lesionarnos, hacer un sobre esfuerzo y entonces cansarnos demasiado y el cuerpo no responder.

Lesiones

Por lo general, las molestias físicas que sufrimos son posiblemente por un sistema de progresión inadecuado. El aumento del kilometraje que hagamos a la semana nunca debe ser superior al 10%, ya que de lo contrario surgirían los problemas físicos. En nuestros planes de entrenamiento hay que incluir los descansos y a poder ser entre las series y las tiradas largas. Los rodajes suaves también se aconsejan como método de descanso activo. Para que no haya problemas de lesiones es preciso fijarse además en el tipo de superficie sobre la que nos vamos a ejercitar, además de las zapatillas que se empleen.

Frecuencia

Cada paso que das en el running es importante. Por esto, es importante evaluar la frecuencia con la que corremos y también el tiempo que solemos dedicar a ello. Sea una hora, media cada día, tres horas en diversos días…

Si no, no tiene mucho sentido seguir a no ser que sea un deporte que siempre se complementa con muchos otros para poder trabajar bien todo el cuerpo.

Correr en cinta

Muchos corredores evitan las cintas porque no se encuentran cómodos entrenando en un sitio cerrado. Sin embargo sí que puede ser una buena alternativa para los días de mucha lluvia. Lo importante es que una vez subidos en la cinta nos coloquemos con la vista siempre hacia delante y no distraerse con nada de lo que ocurra a nuestro alrededor, como pueden ser otros usuarios o el teléfono móvil. En cualquier caso no tendrás problemas si mantienes una postura correcta y tienes a manos el botón de parada emergencia.

Meta o bien objetivos

No solamente sucede esto para el running si no para todos los que practican y hacen deporte. Debe haber un objetivo para que tenga un sentido hacer ejercicio. Está claro que la mayoría no lo hacen para competir, si no para estar en forma, adelgazar, desconectar, y ganar en salud. Pero si tenemos un objetivo podremos correr más o menos.

La técnica a realizar

Sabemos que correr es técnica. Y saber cómo hacerla y cuál es también importante por diversas razones, desde poder mejorar nuestra pisada, rendimiento y otros a poder prevenir las lesiones.

Pregunta sobre ello si no estás seguro para encontrar la técnica que más se adecua a ti.