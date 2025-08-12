Detenido un trabajador de extinción de incendios por el fuego que calcinó 2.200 hectáreas en Ávila

La Guardia Civil ha detenido a un trabajador de extinción como presunto autor del incendio intencionado que arrasó 2.200 hectáreas en Cuevas del Valle, Mombeltrán y El Arenal (Ávila).

Las pesquisas apuntan a que la motivación podría estar vinculada a intereses laborales, dado que el detenido había trabajado anteriormente en labores de extinción y volvió a ser contratado diez días después del citado incendio.

Los hechos ocurrieron a finales del mes de julio durante la noche a unos 300 metros de la carretera N-502. El fuego se propagó con extrema rapidez debido a las fuertes rachas de viento y se ordenó el confinamiento preventivo de dos localidades. Finalmente, se calcinaron 2.200 hectáreas.

La inspección técnico-ocular del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, realizada junto a la Brigada de Investigación de Incendios Forestales de la Junta de Castilla y León, reveló indicios claros de intencionalidad.

La investigación, iniciada el 30 de julio, incluyó la toma de declaraciones a vecinos y el análisis de varias líneas de investigación mediante un Equipo Multidisciplinar con varias unidades de la Guardia Civil de Ávila.

Durante los trabajos policiales, los agentes se percataron de que un hombre trató de evitar a las autoridades cuando se percató de la presencia policial. Tras recabar indicios y pruebas periciales suficientes, se le tomó declaración y acabó confesando ser el autor del incendio.

La Guardia Civil le ha puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Arenas de San Pedro (Ávila) y de la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo.