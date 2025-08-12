Muere el hombre de 83 años que sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo en el incendio de Tres Cantos

El hombre que sufrió quemaduras graves en el 98% de su cuerpo en el incendio de Tres Cantos, en Madrid, ha fallecido.

La víctima fue trasladada en estado grave al Hospital Universitario La Paz con quemaduras en prácticamente todo el cuerpo tras quedar atrapado. Finalmente, ha fallecido esta madrugada.

Además, otro hombre tuvo que ser trasladado al hospital afectado por un dolor torácico.

El incendio ya está perimetrado

El incendio de Tres Cantos ha evolucionado favorablemente durante la noche y ya está perimetrado, según los servicios de Emergencias de Madrid.

A lo largo de esta noche han trabajado en las labores de extinción el cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y las Brigadas forestales con 26 bombas, tres nodrizas, varios drones y tres excavadoras.

A estos, se han sumado además, 11 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Agentes Forestales, SUMMA112, SAMUR, ERIVE, Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil y agentes de Protección Civil de 9 municipios de la comunidad.

Por el momento, se han visto afectadas más 1.000 hectáreas del terreno y han sido evacuadas 180 personas de las urbanizaciones Soto de Viñuelas, Fuente El Fresno y Ciudad el Campo, esta última de San Sebastian de los Reyes. De las personas evacuadas, 100 han necesitado además realojo en dos polideportivos habilitados por el Ayuntamiento de Tres Cantos.

Actualmente no hay ninguna carretera cortada por el incendio, pues las que tuvieron que ser cortadas este lunes por la tarde ya han sido reabiertas al público.

Según ha informado la delegación del Gobierno en Madrid, en estos momentos no hay riesgo para núcleos de población ni para infraestructuras críticas pero se prevé que en la tarde de este martes, el aumento de las rachas de viento, eleve la peligrosidad del incendio.

Por ello, han pedido a la ciudadanía que tenga máxima precaución y que sigan únicamente la información remitida por los canales oficiales.