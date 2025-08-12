Última hora de los incendios en Tres Cantos, Zahara de los Atunes y Las Médulas, en directo

La ola de incendios que se ha desatado en varias partes de España ha llegado hasta las provincias de Cádiz, León, Zamora, Orense y Madrid, donde los Bomberos y servicios de emergencias trabajan para apagar las llamas y proteger a algunos de los cientos de vecinos que han tenido que ser desalojados de sus casas por la cercanía de las llamas, como ocurrió la noche del lunes en la localidad madrileña de Tres Cantos.

El fuego en el municipio de Madrid ya está perimetrado tras una intensa noche de trabajos que en un primer momento se vieron complicados por las intensas ráfagas de viento que soplaban en la Comunidad de Madrid.

No ocurre lo mismo en el paraje natural de Las Médulas, en Yeres. Más de 3.700 personas han tenido que dormir fuera de sus casas durante la noche del lunes debido a los incendios que afectan a las provincias de León y Zamora, que han obligado a la creación del Cecopi autonómico presidido bajo el mandato del presiente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

En cuanto al incendio que afecta a la sierra de la Plata, en Tarifa, y en concreto a localidades como Zahara de los Atunes, ha obligado a desalojar a más de 2.000 personas de alojamientos turísticos y hoteles cercanos a las playas.