La AEMET activa las alarmas en Andalucía por temperaturas máximas: lo que llega no es normal

Lo que llega no es normal

Activa las alarmas de la AEMET por este aumento de las temperaturas

Tal y como nos explican estos expertos: «Cielos poco nubosos. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior, sin descartar tormentas aisladas por la tarde, más probables e intensas al nordeste de la comunidad, donde podrán ser localmente fuertes. Temperaturas mínimas con ligeros cambios, superiores a 25 grados en amplias zonas; máximas sin cambios en el litoral mediterráneo y en descenso en el resto. En el litoral almeriense y Cádiz, vientos moderados de levante, que en el Estrecho soplarán fuertes con rachas ocasionalmente muy fuertes; en el resto, vientos flojos variables, predominando el levante en el litoral mediterráneo, y con intervalos moderados de componente sur en el interior». Las alertas se activarán en esta comunidad: «Tormentas que pueden ser localmente fuertes en las sierras del nordeste. Temperaturas significativamente altas en la mayor parte de la comunidad, tanto las diurnas como las nocturnas. Levante fuerte en el Estrecho, con rachas ocasionalmente muy fuertes».

Para el resto de España la previsión no es muy distinta: «El paso de una vaguada aumentará la inestabilidad en el cuadrante noroeste peninsular, extendiéndose hacia el este, dejando cielos nubosos con abundante nubosidad de evolución. Además, en el norte de Galicia y en el entorno del Cantábrico se dará nubosidad baja con bancos de niebla matinales y vespertinos. Se esperan chubascos y tormentas en la mitad norte, centro y el tercio este peninsular, sin descartar el resto de forma local y sin esperarlos en el suroeste. Es probable que sean localmente fuertes con granizo y rachas muy fuertes, así como con chubascos localmente fuertes más probables en zonas de montaña. En Baleares, intervalos nubosos y en Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas. En Canarias, probable calima en las islas orientales. Temperaturas máximas en descenso en la Península y Canarias, localmente notable en el Cantábrico, y sin cambios salvo algún ascenso ligero en el litoral mediterráneo y Baleares. Aun así, se superarán los 35 grados en la mayor parte de la mitad sur de la Península, en las depresiones del noreste y en zonas de Canarias y de Baleares, alcanzándose los 40 en las depresiones de la vertiente sur atlántica. Las mínimas descenderán en gran parte de la Península y en los archipiélagos, mientras que en el suroeste peninsular y litorales del norte tendrán un ligero ascenso. No bajarán de 20 en la mayor parte del país, exceptuando el norte peninsular y montañas, siendo probable superar los 25 en el Mediterráneo, Canarias y depresiones de la vertiente atlántica sur».