Escándalo en la familia Campos: el plantón de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia a Carmen Borrego

El clan Campos vuelve a situarse en el centro de la actualidad mediática en un momento especialmente delicado para varios de sus miembros. Aunque desde el entorno familiar se insiste en transmitir normalidad, los acontecimientos de los últimos días han vuelto a evidenciar una tensión latente que parece lejos de resolverse. El último episodio ha tenido lugar durante la celebración del día de Reyes y ha sido interpretado como un nuevo desaire dentro de un conflicto que se arrastra desde hace meses.

Carmen Borrego atraviesa, además, una etapa de especial exposición pública. La colaboradora televisiva se encuentra actualmente inmersa en el concurso GH Dúo, donde participa formando equipo con Belén Rodríguez. Una experiencia que, más allá del propio reto televisivo y de la convivencia con perfiles muy distintos, coincide con un momento complejo a nivel personal, marcado por la situación de su familia más cercana y por las tensiones que se han ido acumulando en los últimos tiempos.

¿Cómo empezó el conflicto?

Buena parte de esta tensión tiene su origen en la situación de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, que atraviesa un proceso complicado tras las negociaciones fallidas para formalizar su divorcio de Paola Olmedo. A ello se suma el distanciamiento con su prima Alejandra Rubio, una relación que, pese a los intentos públicos por restarle importancia, lleva meses deteriorada. Según ha trascendido, ambos no mantienen contacto desde hace tiempo, y Alejandra no ha presentado todavía a su hijo a José María, un hecho que ha sido interpretado como un símbolo evidente de ese distanciamiento.

El silencio entre primos se ha mantenido incluso en momentos especialmente sensibles, como el reciente ingreso hospitalario de José María Almoguera para someterse a una intervención relacionada con el marcapasos que le mantiene con vida. Un episodio ante el que no se produjo ningún acercamiento público ni privado, alimentando aún más las dudas sobre el verdadero estado de las relaciones familiares.

En este contexto, la escena vivida en la tarde del día de Reyes ha vuelto a encender las alarmas. Alejandra Rubio y su novio, Carlo Costanzia, abandonaron el domicilio de Terelu Campos minutos antes de que Carmen Borrego hiciera acto de presencia. Un gesto que, más allá de su aparente simplicidad, ha sido interpretado como un nuevo desplante y ha generado una oleada de comentarios y especulaciones sobre un posible enfrentamiento abierto entre tía y sobrina.

Cuanto más insisten los protagonistas en que no existe conflicto alguno, más hechos parecen contradecir ese relato de armonía. La coincidencia temporal de las salidas y llegadas, así como la ausencia de una imagen conjunta en una fecha tradicionalmente familiar, han reforzado la percepción de un distanciamiento que va más allá de lo circunstancial.

Carmen Borrego ha roto sus silencio

Ante la repercusión del episodio, Carmen Borrego ha querido aclarar lo sucedido en una intervención telefónica en el programa Vamos a ver, mientras se preparaba para incorporarse al concurso televisivo. Visiblemente molesta por las interpretaciones, la colaboradora ha insistido en que se está exagerando una situación que, a su juicio, carece de conflicto real. «Veis cosas donde no las hay y todo es más normal de lo que contáis. No hay ningún problema en la familia», afirmaba con rotundidad.

Borrego también explicó por qué este año no compartió la comida de Reyes con su hermana Terelu y el resto de la familia, una tradición habitual en el clan. Según relató, en esta ocasión correspondía pasar ese día con la familia de su marido. «Ayer fui a comer con la familia de mi marido, porque este año tocaba así», aclaró, restando importancia a la ausencia.

Respecto a la salida de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, Carmen quiso desmentir de forma tajante que se tratase de un gesto premeditado para evitar su llegada. «Alejandra se fue después de comer, porque tienen un bebé, y no se fue dos minutos antes», señaló, subrayando que la decisión obedecía únicamente a cuestiones logísticas y familiares. “Alejandra y yo estamos bien y no pasa nada”, insistió.

La familia Campos tiene problemas

En sus propias explicaciones, Carmen Borrego dejó entrever que existen asuntos pendientes de resolver. «José y Alejandra han quedado en verse y en hablar para solucionarlo todo», afirmó, una declaración que contrasta con la versión repetida durante meses de que no existe ningún problema entre ellos. Una contradicción que no ha pasado desapercibida y que refuerza la idea de que el distanciamiento es real, aunque se intente minimizar públicamente.

Carmen también quiso aclarar que la ausencia en Reyes no supuso un agravio en lo material, ya que los regalos se entregaron durante la celebración de Nochebuena. «Les di su regalo a Alejandra, a Carlo y a su hijo en Nochebuena porque sabíamos que ese día no íbamos a vernos», explicó, tratando de cerrar cualquier debate sobre un posible desprecio.

Mientras Carmen Borrego afronta su participación en GH Dúo, la familia Campos continúa bajo una intensa presión mediática, con cada gesto analizado al detalle. Aunque desde dentro se insiste en la normalidad, los silencios, las ausencias y los desencuentros siguen alimentando la sensación de un conflicto soterrado que, por ahora, permanece sin una resolución clara.