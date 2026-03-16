Rodolfo Sancho estalla y contesta por primera vez a Silvia Bronchalo tras su entrevista

La familia Sancho vuelve a ocupar titulares después de que Rodolfo Sancho haya reaccionado públicamente, por primera vez, a las declaraciones que su ex mujer realizó hace semanas en televisión. El actor, que hasta ahora había optado por mantenerse al margen de la polémica, respondió con una frase breve y contundente cuando fue preguntado por la prensa a su llegada al aeropuerto de Málaga.

Su reacción llega casi un mes después de que Silvia Bronchalo concediera una extensa entrevista en el programa ¡De viernes!. En aquella intervención, la empresaria habló sin reservas de la situación de su hijo en la prisión tailandesa donde cumple cadena perpetua y también abordó su relación pasada con el actor, marcada, según dijo, por años de desacuerdos personales y diferencias en la forma de afrontar el proceso judicial que ha sacudido a la familia.

Rodolfo Sancho ha roto su silencio

Desde que el caso adquirió dimensión internacional, Rodolfo Sancho ha mantenido una estrategia clara: evitar declaraciones públicas que puedan alimentar la polémica. El actor ha preferido limitar sus intervenciones mediáticas al mínimo, especialmente cuando se trata de asuntos familiares.

Sin embargo, su llegada al aeropuerto de Málaga, donde fue abordado por las cámaras de la agencia Europa Press, marcó la primera vez que se pronunciaba sobre la entrevista concedida por su ex mujer. Preguntado directamente por las palabras de Bronchalo, el intérprete respondió de forma escueta: «No me interesa nada, la verdad, me da completamente igual».

Con esa frase, Rodolfo ha dejado claro que no tiene intención de entrar en un intercambio de declaraciones. Su postura refuerza la línea de discreción que ha mantenido desde el inicio del proceso judicial que afecta a su hijo.

La respuesta, aunque breve, ha sido interpretada como una forma de marcar distancia respecto al relato que Bronchalo expuso en televisión. El actor no añadió ningún comentario adicional ni quiso profundizar en el asunto, limitándose a reiterar su falta de interés en la polémica.

Las declaraciones de Silvia Bronchalo

La entrevista de Silvia Bronchalo en televisión volvió a situar el caso en el centro de la noticia. Durante su intervención, la empresaria habló con detalle de la situación que vive su hijo en la prisión tailandesa donde cumple condena por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

Según explicó, Daniel se encuentra adaptado a la rutina del centro penitenciario, aunque las condiciones son duras. Bronchalo relató que su hijo comparte celda con trece personas y que los días transcurren entre momentos de lectura, rezos y algunos ratos de ocio dentro de un sistema penitenciario que describió como muy restrictivo.

También señaló que, pese a la dificultad del entorno, Daniel ha conseguido mantener una convivencia estable con otros internos. De acuerdo con su testimonio, no ha tenido conflictos con otros presos y ha logrado establecer algunas relaciones de amistad dentro del centro.

La madre del joven quiso transmitir la idea de que, dentro de las limitaciones de la cárcel, su hijo intenta mantener una cierta estabilidad emocional. No obstante, reconoció que la rutina es exigente y que las condiciones materiales del sistema penitenciario son muy básicas.

Los problemas del ex matrimonio

Más allá de la situación de su hijo, Silvia Bronchalo dedicó buena parte de la entrevista a hablar de su relación pasada con Rodolfo Sancho. Recordó que su vínculo con el actor llevaba años deteriorado y que ambos mantenían posturas muy diferentes en relación con el caso.

Según explicó, las discrepancias entre ambos no son recientes, sino que se remontan a mucho tiempo atrás. Bronchalo afirmó que la comunicación entre los dos prácticamente desapareció tras su separación y que desde entonces apenas han mantenido contacto.

En ese contexto, recordó que en febrero de 2024 llegó a presentar una denuncia contra el actor por presuntos insultos. Aquella situación, según relató, fue consecuencia de una relación que ya arrastraba tensiones desde hacía años.

Durante su intervención, también hizo referencia a las diferencias que existían entre ambos en la forma de educar a su hijo. Silvia explicó que ella tenía una visión más estricta de la crianza, mientras que consideraba que Sancho adoptaba una postura más permisiva.

¿Por qué decidieron separarse?

La historia de Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho se remonta a comienzos de los años 90. Ambos se conocieron en 1993, cuando ella tenía 21 años. Poco después iniciaron una relación que terminaría marcando el rumbo de sus vidas.

Ese mismo año nació Daniel, el único hijo en común de la pareja. Durante más de una década compartieron vida en común y llegaron a contraer matrimonio, aunque con el paso del tiempo la relación se fue deteriorando.

Bronchalo recordó en su entrevista que fue ella quien decidió poner fin al matrimonio, una decisión que, según explicó, no fue sencilla. El proceso de divorcio estuvo marcado por discrepancias y momentos difíciles, reflejo de una relación que, en sus propias palabras, llevaba tiempo rota.

La actriz señaló que, con el paso de los años, ambos habían cambiado profundamente y que llegó un momento en el que dejaron de reconocerse como pareja. Esa evolución personal, sumada a las diferencias en distintos aspectos de su vida, terminó por hacer imposible la continuidad del matrimonio.