De Vinted a la tienda física: cómo Futmaniacos está vistiendo la nostalgia del fútbol en España

A las seis y media de la tarde, un niño se detiene frente a una hilera de camisetas. Las observa una a una, las toca, duda. Durante varios minutos recorre con la mirada perchas llenas de escudos y colores que no pertenecen a su tiempo. Finalmente, se marcha sin comprar nada. La escena, aparentemente intrascendente, resume bien lo que ocurre en Futmaniacos, una tienda ubicada en Villaviciosa de Odón: aquí no solo se venden camisetas, se activa la memoria.

En los últimos años, el mercado de la ropa vintage ha experimentado un crecimiento sostenido impulsado por la reventa digital y el cambio en los hábitos de consumo, especialmente entre los más jóvenes. En ese contexto, el fútbol ha encontrado un espacio propio: camisetas retro que funcionan tanto como objeto de colección como prenda de moda. Plataformas como Vinted o Wallapop han facilitado ese auge, democratizando el acceso a piezas que antes circulaban en nichos mucho más cerrados.

Futmaniacos nace precisamente de ese ecosistema. Desde su apertura en octubre de 2024, ha superado los 1.400 pedidos online y se acerca a los 10.000 seguidores en redes sociales. Un crecimiento rápido que refleja el tirón de un negocio que combina nostalgia, identidad y consumo digital.

Nada más entrar en la tienda, una camiseta destaca sobre el resto. Está situada en una estantería elevada, visible desde la puerta. Es de la Agrupación Deportiva Villaviciosa de Odón. No es la más antigua del local, pero sí una declaración de intenciones: identidad local en un proyecto construido sobre recuerdos globales.

A partir de ahí, el espacio funciona como un recorrido por distintas épocas del fútbol. Detrás del proyecto está Alejandro López, que decidió convertir una afición en una salida profesional. “Empecé con 20 o 21 años vendiendo en plataformas de segunda mano como Vinted o Wallapop. Me iba bien, me fui a estudiar fuera unos meses y, al volver, decidí apostar por ello y emprender”, explica.

Secreto de Futmaniacos

Su modelo de negocio se aleja de la compra masiva. Cada prenda pasa por un proceso de selección individual. “Las consigo en plataformas de segunda mano, a particulares y a proveedores internacionales. Siempre selecciono el stock uno a uno”, señala. Una estrategia que busca diferenciarse en un sector donde la facilidad de acceso también ha multiplicado la competencia.

El crecimiento del sector, sin embargo, no está exento de riesgos. La competencia online es constante y el mercado convive con un problema recurrente: las falsificaciones. “Es importante posicionarte bien y dar un gran servicio. Hay muchas copias y, al ser productos de segunda mano, tienes que generar confianza”, reconoce Alejandro. Ese equilibrio entre oportunidad y saturación define un mercado en plena expansión, donde cada vez más vendedores compiten por diferenciarse no solo por el producto, sino por la historia que lo acompaña.

El perfil del cliente refleja el alcance del fenómeno. En la tienda conviven coleccionistas de 40 o 50 años que buscan una camiseta ligada a su infancia, jóvenes de entre 25 y 35 atraídos por la estética retro y niños que llegan acompañados de sus padres, muchas veces sin conocer a los jugadores que llevan estampados en la espalda.

El tirón del producto es evidente. “Ahora mismo, la más vendida es la de la selección española, sobre todo por el efecto del Mundial”, afirma López. Junto a ella, los grandes clubes mantienen su peso habitual: FC Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid. Pero hay un elemento que influye directamente en la decisión de compra: el dorsal. “A la gente le gusta llevar un jugador. Las camisetas con nombre son de las más solicitadas”.

En cuanto al precio, aunque existen piezas que alcanzan los 100 o incluso los 150 euros, la mayoría de las ventas se concentra en una franja más accesible, entre los 40 y 70 euros. En Futmaniacos, esa historia empieza muchas veces antes de la compra. Clientes que entran, miran, preguntan y, en ocasiones, se marchan sin llevarse nada. Pero no siempre se trata de vender. En un espacio donde conviven generaciones, algunas camisetas funcionan como puente entre pasado y presente. Y en ese cruce es donde este negocio encuentra su verdadero valor.