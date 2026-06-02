Rafa Jódar – Zverev en directo online | Resultado, última hora y cómo va el partido de Roland Garros 2026 hoy en vivo

Rafa Jódar y Alexander Zverev se ven las caras por primera vez en los cuartos de final de Roland Garros 2026. El tenista español viene de superar partidos complicados, a cinco sets, para estar entre los ocho mejores de la tierra batida parisina. En frente tendrá en esta ocasión al actual número 3 del mundo. Sigue en directo el minuto a minuto del duelo entre Rafa Jódar y Alexander Zverev, correspondiente con los cuartos de final de Roland Garros 2026.

Rafa Jódar – Zverev, en directo

Horario del Rafa Jódar – Zverev en Roland Garros

La organización de Roland Garros ha incluido este choque de cuartos de final en el tercer turno de la jornada de este martes. La actividad en la Philippe-Chatrier comenzará a las 11:00 horas con dos encuentros del cuadro femenino.

Primero se enfrentarán Mirra Andreeva y Sorana Cirstea, mientras que posteriormente será el turno para el duelo entre Elina Svitolina y Marta Kostyuk. Una vez concluyan ambos encuentros saltarán a la pista Rafa Jódar y Alexander Zverev, por lo que el inicio del partido no está previsto antes de las 14:00 horas.

Dónde ver por TV el Rafa Jódar – Zverev de Roland Garros 2026

Los aficionados podrán seguir este partido de cuartos de final de Roland Garros 2026 en directo por televisión a través de Eurosport, operador que posee los derechos de retransmisión del torneo en España. Asimismo, el encuentro también estará disponible para los abonados de Movistar Plus+, que ofrece la señal de los canales de Eurosport dentro de su plataforma.

Cómo ver online y en streaming el partido de Rafa Jódar

Además de la retransmisión televisiva, el choque entre Rafa Jódar y Alexander Zverev podrá seguirse en directo mediante las plataformas digitales de Eurosport y Movistar Plus+, accesibles desde teléfonos móviles, tabletas, ordenadores y televisores inteligentes.

Dónde escuchar por radio el Rafa Jódar – Zverev

Aquellos aficionados que no puedan seguir el encuentro por televisión o internet también tendrán la posibilidad de mantenerse informados a través de la radio. Aunque la programación deportiva habitual de las principales cadenas es más limitada durante la franja horaria del partido, emisoras especializadas como Radio Marca ofrecerán información y seguimiento de todo lo que suceda en París.

Además, cadenas como COPE, SER, Onda Cero o RNE irán incorporando las novedades más destacadas del encuentro en sus espacios informativos y deportivos, especialmente si Rafa Jódar continúa haciendo historia en la capital francesa.