Rafa Jódar – Zverev en directo online | Resultado, última hora y cómo va el partido de Roland Garros 2026 hoy en vivo
Sigue en directo el minuto a minuto del duelo entre Rafa Jódar y Alexander Zverev, partido de cuartos de final de Roland Garros 2026
A qué hora juega Rafa Jódar – Zverev y dónde ver gratis en directo y por televisión en vivo el partido de cuartos de final de Roland Garros 2026
Rafa Jódar y Alexander Zverev se ven las caras por primera vez en los cuartos de final de Roland Garros 2026. El tenista español viene de superar partidos complicados, a cinco sets, para estar entre los ocho mejores de la tierra batida parisina. En frente tendrá en esta ocasión al actual número 3 del mundo. Sigue en directo el minuto a minuto del duelo entre Rafa Jódar y Alexander Zverev, correspondiente con los cuartos de final de Roland Garros 2026.
Rafa Jódar – Zverev, en directo
Horario del Rafa Jódar – Zverev en Roland Garros
La organización de Roland Garros ha incluido este choque de cuartos de final en el tercer turno de la jornada de este martes. La actividad en la Philippe-Chatrier comenzará a las 11:00 horas con dos encuentros del cuadro femenino.
Primero se enfrentarán Mirra Andreeva y Sorana Cirstea, mientras que posteriormente será el turno para el duelo entre Elina Svitolina y Marta Kostyuk. Una vez concluyan ambos encuentros saltarán a la pista Rafa Jódar y Alexander Zverev, por lo que el inicio del partido no está previsto antes de las 14:00 horas.
Dónde ver por TV el Rafa Jódar – Zverev de Roland Garros 2026
Los aficionados podrán seguir este partido de cuartos de final de Roland Garros 2026 en directo por televisión a través de Eurosport, operador que posee los derechos de retransmisión del torneo en España. Asimismo, el encuentro también estará disponible para los abonados de Movistar Plus+, que ofrece la señal de los canales de Eurosport dentro de su plataforma.
Cómo ver online y en streaming el partido de Rafa Jódar
Además de la retransmisión televisiva, el choque entre Rafa Jódar y Alexander Zverev podrá seguirse en directo mediante las plataformas digitales de Eurosport y Movistar Plus+, accesibles desde teléfonos móviles, tabletas, ordenadores y televisores inteligentes.
Dónde escuchar por radio el Rafa Jódar – Zverev
Aquellos aficionados que no puedan seguir el encuentro por televisión o internet también tendrán la posibilidad de mantenerse informados a través de la radio. Aunque la programación deportiva habitual de las principales cadenas es más limitada durante la franja horaria del partido, emisoras especializadas como Radio Marca ofrecerán información y seguimiento de todo lo que suceda en París.
Además, cadenas como COPE, SER, Onda Cero o RNE irán incorporando las novedades más destacadas del encuentro en sus espacios informativos y deportivos, especialmente si Rafa Jódar continúa haciendo historia en la capital francesa.
1-1
Se lo lleva Zverev
Intensidad y muchos puntos en estos dos primeros juegos. Diversión asegurada en el pista central de Roland Garros hoy.
1-0 (40-40)
Otro juego larguísimo
Pinta a partido largo. Ambos jugadores se tutean en cada juego, el saque no garantiza puntos plácidos.
1-0
¡Juego para Jódar!
Comenzó con un 0-30 favorable para Zverev pero el español encontró el tono para competir, y tantol. Juego larguísimo para comenzar, con varias bolas de break para el alemán que supo contener Jódar.
0-0 (0-15)
Punto para Zverev
Derecha larga para Jódar, que pierde el primer punto del partido.
0-0
¡Comienza el partido!
Comienza sacando Rafa Jódar ante Alexander Zverev. Ya están en marcha los cuartos de final de Ronald Garros 2026.
¡Ya están en pista Jódar y Zverev!
Primero Rafa Jódar y después Alexander Zverev. Ya están en pista ambos tenistas. Calentamiento previo y en breve comenzará el partido entre ambos.
Dónde escuchar por radio el Rafa Jódar – Zverev de Roland Garros 2026
Las principales radios de España no tienen una emisión deportiva constante a la hora del mediodía en un martes laborable cuando arrancará el duelo de cuartos de final de Roland Garros entre Jódar y Zverev. Por lo tanto, si quieres seguir este partido por radio en directo una buena opción puede ser sintonizar Radio Marca.
Dónde ver en directo gratis el partido de Rafa Jódar en Roland Garros 2026
El duelo de cuartos de final de Roland Garros 2026 se podrá ver en directo por televisión a través de Eurosport. También por Movistar Plus se podrá seguir. En OKDIARIO te contamos desde aquí todo lo que transcurra en el partido entre Jódar y Zverev minuto a minuto.
Algo de retraso
La ucraniana Kostyuk ha ganado a su compatriota Svitolina en tres sets en la pista central de Roland Garros, partido que ha retrasado el inicio del Jódar – Zverev.
¡Bienvenidos!
¡Buenas tardes! Bienvenidos a este directo minuto a minuto del duelo entre Rafa Jódar y Alexander Zverev, partido de cuartos de final de Roland Garros 2026. En su estreno en el Grand Slam parisino, el madrileño ha firmado una actuación sobresaliente que le ha llevado hasta las rondas decisivas del torneo.
2-1
De juego largo a otro rápido
Jódar se lleva en blanco, con su servicio, otro juego en estos cuartos de final de Roland Garros: 2-1.