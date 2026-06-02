El récord ‘insuperable’ de España en Roland Garros: siempre en cuartos de final desde 1997 y 19 coronas

Una pregunta se cierne sobre la Philippe Chatrier. ‘¿También es español?’, se cuestiona cuando Rafa Jódar remonta a Pablo Carreño y sella su clasificación a cuartos de final, ronda en la que se bate este martes con Zverev por un puesto en semifinales. ‘Otra vez…’, deberán pensar los aficionados franceses. La supremacía de España en Roland Garros es perenne. Se fue Rafa Nadal y llegó Carlos Alcaraz primero y ahora Rafa Jódar.

Aunque la pléyade de raquetas nacionales que ha reinado en París guarda un sinfín de ilustres nombres, todos los que figuran en los últimos 30 años. España no ha faltado a su cita con los cuartos de final en Roland Garros desde 1997. Es decir, siempre ha habido un tenista español en las últimas 30 ediciones del Grand Slam de arcilla. Aquel año, Sergi Bruguera y Galo Blanco fueron los cuartofinalistas.

El primero venía de conquistar el torneo en 1993 y 1994 e hizo final en la edición de 1997. En 1998 fueron Mantilla, Moyá y Corretja los cuartofinalistas, siendo los dos últimos los que se batieron en la final. Se lo llevó Moyá. En el 2000 se produjo la irrupción de Albert Costa y Juan Carlos Ferrero, campeones en 2002 y 2003 respectivamente. Tommy Robredo también alcanzó los mencionados cuartos de final en 2003 y Carlos Moyá repitió en 2004, antes del fenómeno Rafa Nadal.

Conquistó Roland Garros de 2005 a 2008; del 2010 a 2014; del 2017 a 2020 y 2022. También fueron cuartofinalistas a partir de ese año David Ferrer, Nicolás Almagro, Albert Ramos, Pablo Carreño y Alejandro Davidovich. En 2022 rompió el techo Carlos Alcaraz con sus primeros cuartos de final en Roland Garros. Desde entonces no se ha bajado de dicha ronda en ninguna de sus participaciones y se ha coronado en 2024 y 2025. Y este curso, en ausencia del murciano, Rafa Jódar se ha colado ahí.

Ningún país supera el récord de España en Roland Garros. Ni siquiera se acerca. Serbia aglutina 16 años consecutivos en cuartos de final gracias al fenómeno Novak Djokovic. Mientras que Suecia, nación más cercana a España, se queda en los 17 seguidos. Cuando los Björn Borg, Mats Wilander, Stefan Edberg y compañía enlazaron cuartos de final ininterrumpidamente desde 1978 hasta 1994, ambos años inclusive.