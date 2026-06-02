Jonathan Andic reaparece en un yate de lujo tras salir en libertad: las fotos que nadie esperaba ver

Jonathan Andic ha reaparecido públicamente este fin de semana en las aguas de Ibiza y Formentera después de quedar en libertad provisional tras abonar una fianza de un millón de euros. Las imágenes exclusivas difundidas por El tiempo justo muestran al hijo mayor de Isak Andic disfrutando de unos días de descanso junto a su familia a bordo de varias embarcaciones vinculadas al patrimonio familiar. La publicación de estas fotografías ha despertado un gran interés mediático debido a que se producen apenas diez días después de su detención por parte de los Mossos d’Esquadra en el marco de la investigación por la muerte de su padre, el fundador de Mango, Isak Andic. Según explicó El tiempo justo, Jonathan Andic habría optado por refugiarse en el entorno familiar y alejarse de la atención pública durante un fin de semana marcado por la tranquilidad y la navegación entre las islas Baleares.

Las imágenes muestran al empresario acompañado por su esposa, Paula Nata, y sus hijas. En ellas se le puede ver conversando con los suyos, tomando fotografías y participando en las maniobras de navegación. El reportaje también recoge la presencia de la embarcación ONIX, utilizada habitualmente por la familia, así como de una embarcación de apoyo vinculada al Nirvana, el histórico barco asociado durante años a Isak Andic.

Desde el programa de Telecinco se destacó que Jonathan Andic ha mantenido un perfil bajo desde que se conoció su situación judicial. De hecho, las imágenes difundidas este martes constituyen una de sus primeras apariciones públicas desde que abandonó los juzgados de Martorell tras el pago de la fianza que le permitió evitar el ingreso en prisión provisional.

La reaparición del empresario se produce en un momento especialmente delicado. El pasado 19 de mayo fue detenido por los Mossos d’Esquadra y trasladado a los juzgados de Martorell, donde declaró ante la jueza encargada de investigar la muerte de su padre. Tras su comparecencia judicial, la magistrada acordó prisión provisional eludible mediante el depósito de una fianza de un millón de euros. Una vez abonada la cantidad, Jonathan Andic quedó en libertad provisional. Además de la fianza, la jueza impuso varias medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar España y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado mientras continúan las investigaciones.

El procedimiento judicial tiene su origen en el fallecimiento de Isak Andic, ocurrido el 14 de diciembre de 2024 durante una excursión en la montaña de Montserrat, en Barcelona. El fundador de Mango murió tras precipitarse por un barranco de más de cien metros de altura cuando realizaba una ruta acompañado únicamente por su hijo mayor. En un primer momento, la muerte fue considerada un accidente de montaña. Sin embargo, el avance de la investigación llevó a los Mossos d’Esquadra a profundizar en diversas circunstancias relacionadas con el caso. Entre los elementos analizados figuran las declaraciones realizadas por Jonathan Andic, determinadas visitas previas a la zona de Montserrat y otros indicios incorporados al sumario.

La defensa del empresario sostiene que la muerte de Isak Andic fue accidental. En los recursos presentados ante la Audiencia de Barcelona, los abogados han argumentado que el fundador de Mango padecía problemas en las rodillas y que estos podrían haber influido en la caída que acabó provocando su fallecimiento. Asimismo, rechazan algunas de las hipótesis planteadas durante la investigación y han solicitado la revisión de las medidas cautelares adoptadas.