La crisis de Mango tras el arresto de Jonathan Andic: «El consumidor puede pensar: ‘¿estoy llenando los bolsillos a un asesino?’»

La detención de Jonathan Andic por su presunta implicación en la muerte de su padre (y puesto en libertad bajo fianza), el fundador de Mango, Isak Andic, ha situado a la compañía en el centro de una compleja crisis reputacional. El caso, investigado tras la caída del empresario durante una excursión en la montaña de Montserrat, no sólo afecta al ámbito familiar, sino que proyecta su sombra sobre una de las mayores marcas de moda del país. Hablamos con varios expertos en reputación corporativa y de marca, Marcos Mirondo y Gonzalo Márquez.

En este tipo de situaciones, donde la esfera privada de los propietarios se convierte en noticia pública, las empresas familiares afrontan un desafío añadido: la frontera entre familia y marca se vuelve prácticamente invisible. «Cuando una empresa como Mango es de origen familiar, la figura de la familia y del equipo directivo está muy vinculada a la imagen de la marca», explica Marcos Mirondo, cofundador de Imfluenciar, firma especializada en reputación corporativa.

Según el experto, este vínculo hace que la percepción pública de los propietarios se traslade con facilidad a la compañía, amplificando el impacto de cualquier crisis personal, aunque no tenga relación directa con la actividad del negocio. Sin embargo, Mirondo matiza que este tipo de episodios no implica necesariamente un daño estructural inmediato: sí puede generar un periodo de tensión reputacional, especialmente en contextos de alta exposición mediática.

El riesgo para el negocio: más percepción que impacto inmediato

El impacto en el negocio, apuntan los expertos, depende en gran medida del comportamiento del consumidor. En sectores como la moda, la confianza en la marca y su percepción pública influyen directamente en la decisión de compra. No obstante, el efecto no suele ser inmediato. Cualquier variación en ventas o en percepción de marca, de producirse, se reflejaría en los resultados de los trimestres posteriores, cuando el mercado ya ha digerido el impacto mediático inicial, explica Marcos Mirondo.

Impacto limitado y efecto rebote

En este contexto, el brand manager Gonzalo Márquez aporta una lectura distinta sobre la evolución de este tipo de crisis. «Desde mi punto de vista, el impacto es muy limitado y fundamentalmente a corto plazo», señala. Es posible que, en un primer momento, algunos consumidores reaccionen de forma emocional y se planteen dejar de comprar por asociaciones negativas.

«Puede pensar, ¿le estoy llenando los bolsillos a un asesino? Dejo de comprar. Pero esto en un mundo lleno de malas noticias, en el que no paramos y noticias como ésta se nos olvidan a los pocos días de que los medios dejen de explotarlo… sólo causará cosas positivas para la marca en un futuro: La gente verá que la marca sigue funcionando con normalidad (e incluso seguramente harán un esfuerzo notorio para hacer ver que una crisis “no puede con la moda», explica el brand manager.

Visibilidad internacional y refuerzo de notoriedad

Para el experto, uno de los efectos menos evidentes (y potencialmente más relevantes) es el aumento de notoriedad internacional de la marca.

«Este tipo de situaciones colocan a la marca en los medios de comunicación de todo el mundo, algo que muy pocas campañas de marketing consiguen», apunta. «La notoriedad, aunque llegue por una vía no deseada (y morbosa), tiene un efecto: la marca entra en la conversación internacional de forma masiva y recurrente».

La paradoja de la exposición: crisis que humanizan la marca

Márquez va un paso más allá al analizar el efecto narrativo que puede generar este tipo de crisis en el imaginario colectivo. «Se produce una especie de humanización de la marca», explica. «Pasa de ser una empresa abstracta a una historia con personajes, contexto y carga emocional. Y eso, en términos de comunicación, es muy potente».

El experto apunta a que este tipo de exposición puede reforzar la presencia mental de la marca en el consumidor: «La gente descubre quién está detrás, conoce su historia, y aunque sea por curiosidad o morbo, eso genera recuerdo de marca».

Entre el riesgo reputacional y la resiliencia corporativa

En cualquier caso, los especialistas coinciden en que la magnitud de Mango como grupo internacional actúa como un factor de resiliencia. Su tamaño, expansión global y posicionamiento consolidado pueden amortiguar el impacto de crisis personales vinculadas a su entorno fundador.

La clave, subrayan, estará en la gestión de la narrativa y en la capacidad de la compañía para mantener su actividad con normalidad mientras el caso continúa bajo investigación. Porque, como resume uno de los expertos consultados, en la reputación corporativa no sólo importa lo que ocurre, sino cómo se interpreta y cuánto tiempo permanece en la conversación pública.