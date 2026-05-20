La enfermedad de Jordi Évole: sufre cataplexia y le da una crisis en directo

La visita de Jordi Évole a La Revuelta se convirtió hace unas semanas en uno de los momentos televisivos más comentados del momento y todavía sigue generando repercusión. El periodista catalán sufrió varios episodios de cataplexia durante su entrevista con David Broncano, una situación que se produjo en pleno directo mientras el ambiente en el plató derivaba hacia las bromas y las carcajadas continuas.

Aunque el espacio se emitió el pasado 30 de abril, las imágenes siguen circulando en plataformas digitales debido a la reacción física que experimentó Évole frente a las cámaras.

El comunicador, que convive desde hace años con este trastorno neurológico asociado a la narcolepsia, perdió el tono muscular en distintos momentos de la entrevista después de reírse de forma continuada por los comentarios del presentador y de Grison, uno de los colaboradores del espacio.

Nada más comenzar la conversación, Évole ya había anticipado que podía producirse una situación así. Antes incluso de acomodarse en el sofá del programa, reconoció sentirse especialmente nervioso por el contexto del espacio y por el tipo de humor que suele dominar las entrevistas de Broncano. «Pensaba que no iba a llegar ni al sofá», comentó con total naturalidad.

Un momento muy tenso

A medida que avanzaba la entrevista, el tono distendido del programa fue incrementando las reacciones del periodista. Broncano y Grison comenzaron a lanzar comentarios improvisados y bromas cada vez más absurdas, algo habitual en la dinámica de La Revuelta. La acumulación de carcajadas terminó provocando varios «bajones», como el propio Jordi Évole denomina a estas pérdidas repentinas de control muscular.

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Durante algunos instantes se pudo observar cómo el periodista tenía dificultades para mantener la postura mientras intentaba continuar la conversación. Él mismo explicó que la cataplexia le afecta especialmente cuando experimenta emociones positivas intensas, sobre todo la risa. El esfuerzo por intentar controlar físicamente el episodio hizo que llegara a sudar de manera visible durante la entrevista.

El programa mantuvo en todo momento el tono de humor, aunque adaptando el ritmo conforme se producían los episodios. Broncano trató de conducir la situación con naturalidad mientras Grison continuaba introduciendo comentarios humorísticos relacionados con el estado físico del invitado.

En uno de los momentos más comentados de la noche, el colaborador comparó los episodios con un teléfono móvil descargándose y afirmó que Évole estaba «al 2%».

Una enfermedad complicada

Uno de los momentos más llamativos se produjo cuando Jordi recordó una anécdota relacionada con un episodio de rabia al volante. Según relató, hace un tiempo sufrió un ataque de cataplexia después de discutir con otro conductor durante un incidente de tráfico.

El periodista explicó que salió del coche enfadado para encararse con la otra persona, pero que, en mitad de la tensión, perdió repentinamente el tono muscular y terminó cayéndose al suelo. «Me bajé del coche y cuando me voy para el otro, me caigo», relató durante la entrevista.

La escena terminó derivando hacia el humor cuando recordó cómo cambió inmediatamente la actitud del otro conductor al verlo desplomarse. «De golpe y porrazo, el otro que se estaba metiendo conmigo se puso en plan ‘qué te pasa, qué te pasa’», explicó entre risas.

Jordi Évole aclaró que, aunque normalmente la cataplexia aparece asociada a emociones positivas, la rabia es una de las pocas emociones negativas capaces de provocarle también este tipo de reacciones físicas. La combinación entre el relato y las bromas posteriores de Broncano volvió a hacer que perdiera momentáneamente el control muscular.

¿Qué es la cataplexia?

Después del revuelo que se ha generado, en Okdiario hemos investigado sobre esta enfermedad. La cataplexia es uno de los síntomas más característicos de la narcolepsia, un trastorno neurológico crónico que altera la capacidad del cerebro para regular correctamente los ciclos de sueño y vigilia.

Los episodios de cataplexia se producen cuando una emoción intensa provoca una pérdida súbita y temporal del tono muscular. La duración puede variar desde unos pocos segundos hasta varios minutos y afectar de forma leve o más severa. Algunas personas únicamente notan debilidad facial o dificultad para mantener la cabeza erguida, mientras que otras llegan a desplomarse completamente.

Además de la cataplexia, la narcolepsia suele estar asociada a otros síntomas como somnolencia diurna excesiva, alteraciones del sueño nocturno, alucinaciones o episodios de parálisis del sueño. Aunque desde fuera puede parecer que la persona se queda dormida, quienes sufren estos ataques permanecen conscientes de lo que sucede a su alrededor.

Por suerte, Jordi Évole ha podido controlar su problema, pero hay situaciones que se le escapan, como la que ha vivido en La Revuelta.