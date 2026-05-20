Novedad en Mercadona: por primera vez la bolsa de aguacate congelado sale más barato que la opción fresca

El aguacate congelado es el último producto viral de Mercadona. En las redes virales se ha hecho viral que este producto es incluso más barato que el aguacate fresco que se vende en la cadena líder de supermercados en España. Un influencer ha publicado un vídeo en el que ha demostrado esta teoría sobre el producto estrella de la empresa de Juan Roig. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el aguacate congelado del Mercadona.

Mercadona es la cadena líder de supermercados en España y no es por casualidad. La empresa de Juan Roig se caracteriza por ofrecer a sus millones de clientes productos con una excelente relación entre la calidad y el precio, y el último es el aguacate congelado, que se ha hecho muy popular con la llegada del verano. Este producto ofrece a los clientes la posibilidad de consumir este alimento de una forma práctica. Solo es necesario descongelar y comer.

Juan Roig ya aseguró en su día que las cocinas desaparecerán para el año 2050 y por ello la apuesta de Mercadona en los últimos años es poner a disposición de sus millones de clientes productos ya elaborados para que no se tengan que enfrascar en esta actividad. De ahí vienen las secciones de comida lista para comer o las últimas noticias que tienen que ver con la eliminación de las pescaderías para poner a disposición de los usuarios un mejor producto envasado en las estanterías.

Y los números están corroborando esta teoría de uno de los mejores empresarios de España. En 2025, la empresa de Juan Roig anunció una facturación de 41.858 millones (un 8% más que en 2024) y un beneficio neto de 1.729 millones de euros. También creó 5.000 nuevos puestos de trabajo hasta llegar a los 115.500 empleados entre España y Portugal, con los que se compartió más de 1.000 millones de euros en concepto de mejora de jornada.

Así es el aguacate congelado del Mercadona

La cuenta @chollometro_supermercado ha visitado una de las 1.672 tiendas que Mercadona tiene distribuidas por España y Portugal para demostrar que el aguacate congelado es incluso más barato que el aguacate natural.

«Nos hemos encontrado con esa novedad en Mercadona y tenías que probarla», reza el titular de este vídeo que cuenta con miles de visitas en las redes sociales. Este vídeo comienza con el titular de la cuenta en un Mercadona y eligiendo el aguacate congelado y uno natural que se pueden comprar a granel (y en paquetes de cuatro o seis) en la sección de frutas y verduras.

«Para descongelarlo hay que dejarlo 30 minutos a temperatura ambiente o también se puede hacer en el microondas», dice antes de abrir el producto y mostrar «unos dados de tamaño considerable». Acto seguido, comprueba el peso del aguacate normal, que es de 204,4 gramos. Quitando el hueso y la piel, se queda en 145 gramos.

Después pasa a «lo importante, que es el precio». «Hemos podido ver que el aguacate congelado en la bolsa de medio kilo cuesta 3,5 euros, a 7 euros el kilo», dice, mientras que informa que «el aguacate estaba a 5,60 y este aguacate ha salido a 1,14 euros». Haciendo los cálculos, quitando el peso, el aguacate sale a «7,83 euros el kilo». Por lo que aquí demuestra que es más barato el aguacate congelado que el fresco.

«Yo soy partidario de utilizar el producto fresco, pero la verdad es que si sabe igual y no tiene la desventaja de que esto se pone malo en seguida y tienes que conservarlo bien y esto lo tienes siempre en el congelador, la verdad es que es un productazo», cuenta. «Sabe exactamente igual que el aguacate normal, pero tiene toda la comodidad de tenerlo siempre disponible y además en el punto de maduración perfecto», resume.