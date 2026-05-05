Colas en Mercadona por el champú ‘mágico’ anticaída de Deliplus: pelo más fuerte por sólo 2 euros

Mercadona es noticia cada vez que una de sus novedades consigue sorprender a todos y se hace viral, pero en esta ocasión la cadena valenciana está dando que hablar debido a un producto que no es nuevo pero que a base de recomendaciones en redes comienza a verse como casi siempre está agotado. Nos referimos a un champú de Mercadona que muchos ya han puesto a prueba y que como decimos, está arrasando.

El producto en cuestión es el Champú Anticaída Fortificante de Deliplus. Cuesta 1,90 euros, viene en bote de 400 ml y, hasta hace poco, pasaba bastante desapercibido entre el resto de opciones. Ahora, en cambio, hay días en los que el hueco en la estantería habla por sí solo y todo porque muchos son los vídeos que podemos encontrar en plataformas como TikTok en el que quienes son expertos, y los que no lo son tanto, nos los recomiendan.

El champú de Mercadona que arrasa en redes

Dentro del segmento de productos anticaída, el precio suele ser uno de los principales obstáculos. Muchos tratamientos superan con facilidad los 10 euros, y en algunos casos se acercan a los 20 o 30 si se trata de gamas más específicas. En ese contexto, un champú por menos de 2 euros llama la atención desde el primer momento. No exige una inversión importante y permite probar sin demasiado riesgo así que ese factor, aunque parezca menor, tiene un peso real en la decisión de compra.

Además, el tamaño del envase permite un uso continuado. No es un producto de una semana, sino que se puede integrar en la rutina diaria sin tener que reponerlo constantemente, algo que también valoran los consumidores.

Ingredientes habituales que refuerzan su atractivo

El interés por este champú no se explica sólo por el precio. Su composición incluye varios ingredientes conocidos en el ámbito del cuidado capilar, lo que genera cierta confianza entre quienes lo prueban. El ginseng es uno de los más destacados. Se utiliza con frecuencia en productos destinados a estimular el cuero cabelludo y mejorar el aspecto del cabello. No actúa como un tratamiento médico, pero sí forma parte de muchas fórmulas orientadas a cabellos debilitados.

Luego está presente la biotina que es una de las vitaminas más asociadas al fortalecimiento capilar. Su presencia en este tipo de productos es habitual, tanto en champús como en suplementos, y suele relacionarse con una mejora en la resistencia del cabello.

También incluye ácido salicílico, un componente que ayuda a mantener el cuero cabelludo limpio. Su función es eliminar residuos e impurezas, lo que favorece un entorno más adecuado para el crecimiento del cabello.

A partir de ahí, el resto de la fórmula responde a lo esperado en un champú de uso frecuente: agentes limpiadores, acondicionadores y componentes que permiten una aplicación regular sin dañar el cabello.

Las redes sociales como motor de compra

El papel de las redes sociales ha sido determinante. No es algo nuevo, sino algo del todo habitual y en este caso, los vídeos suelen mostrar resultados tras varias semanas de uso o, simplemente, la recomendación directa como alternativa económica. No hay un discurso uniforme, pero sí coincidencias en aspectos concretos: sensación de limpieza, más volumen o una caída menos visible en el día a día.

También hay usuarios que matizan que no se trata de una solución definitiva. La caída del cabello puede tener causas muy distintas, y un champú no siempre es suficiente. Aun así, muchos lo valoran como un complemento útil dentro de una rutina básica.

Ese equilibrio entre expectativas realistas y resultados percibidos es, en gran medida, lo que ha impulsado su popularidad.

Uso sencillo y sin cambios en la rutina

El modo de empleo no difiere de cualquier otro champú. Se aplica sobre el cabello mojado, se masajea suavemente el cuero cabelludo y se aclara con abundante agua. En algunos casos se repite la aplicación para mejorar la limpieza.

Desde la propia etiqueta se recomienda combinarlo con otros productos de la misma línea para reforzar el efecto anticaída, aunque en la práctica la mayoría de usuarios lo utiliza de forma independiente.

La constancia es un factor importante. Los cambios, cuando se producen, no son inmediatos. Se perciben con el uso continuado, algo que también se refleja en los testimonios compartidos en redes.

Un ejemplo más del impacto del boca a boca

El caso de este champú vuelve a poner sobre la mesa cómo determinados productos pueden ganar protagonismo sin necesidad de grandes campañas. El boca a boca, ahora amplificado por redes sociales, tiene un efecto directo en las ventas.

Mercadona ya ha vivido situaciones similares con otros artículos de su marca propia, y en esta ocasión el patrón se repite. Un producto accesible, fácil de usar y con una percepción positiva entre los usuarios consigue destacar en poco tiempo. Y por ahora, el Champú Anticaída Fortificante de Deliplus sigue manteniendo una demanda alta, de modo que si deseas probarlo y lo ves en tu tienda más cercana no lo dudes y hazte con él, porque en nada estará agotado.