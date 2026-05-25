Amper ha adquirido por cerca de un millón de euros los activos y capacidades tecnológicas de Zeleros, compañía española especializada en electrificación avanzada, almacenamiento energético y sistemas electromagnéticos de alta potencia, ha informado este lunes la compañía en un comunicado. Además, Amper ha destacado que con esta operación «refuerza su posicionamiento en el mercado de Defensa y Seguridad Nacional, que incluye la resiliencia energética y los sistemas embarcados».

Así, la operación se ha cerrado por un precio total de aproximadamente un millón de euros, en el marco de un concurso de acreedores de carácter voluntario de Zeleros.

La oferta presentada por Amper, que contó con el informe favorable del administrador concursal y con el apoyo de los trabajadores que integran la unidad productiva, incluye la incorporación de 18 empleados «altamente cualificados», que en línea con la estrategia de crecimiento inorgánico de Amper serán dirigidos por el actual consejero delegado de Zeleros, David Piston.

Reforzar el almacenamiento energético

Esta operación permite a la compañía incorporar capacidades de ingeniería, tecnológicas e integración en ámbitos como almacenamiento energético, baterías de alta potencia, trenes de potencia eléctricos, electrónica de potencia y monitorización inteligente de activos.

«De esta manera, se fortalece la propuesta de valor de Amper en tecnologías de uso dual aplicadas a infraestructuras y plataformas críticas», ha destacado la empresa.

Entre las capacidades integradas resaltan tecnologías orientadas al diseño y fabricación de sistemas avanzados de baterías para aplicaciones auxiliares, propulsivas y de alta potencia, así como soluciones vinculadas a movilidad avanzada, electrificación de plataformas y sistemas energéticos aplicados a entornos navales, transporte y de defensa.

Soluciones avanzadas de gestión de baterías

La incorporación refuerza «especialmente» las capacidades de Amper en el ámbito de gestión y almacenamiento de energía, mediante tecnologías asociadas al diseño, integración y monitorización de sistemas energéticos avanzados, incluyendo plataformas inteligentes de supervisión remota de activos y soluciones avanzadas de gestión de baterías.

Asimismo, la operación incorpora capacidades tecnológicas relacionadas con sistemas electromagnéticos de alta potencia y motores lineales avanzados, ámbito en el que Zeleros ha desarrollado actividades de investigación, diseño y validación tecnológica asociadas a plataformas de lanzamiento electromagnético en plataformas navales militares y sistemas avanzados de propulsión eléctrica.

El plan de investigación y desarrollo (I+D) de Zeleros contempla asimismo desarrollos asociados a baterías de alta potencia, plataformas de electrificación avanzada, sistemas propietarios de gestión de baterías (BMS), soluciones de monitorización remota y tecnologías orientadas a aplicaciones duales en movilidad avanzada y defensa.

El consejero delegado de Amper, Enrique López, ha declarado que «con esta incorporación, la compañía continúa reforzando sus capacidades industriales y tecnológicas de uso dual, que contribuyan a la autonomía estratégica de España tanto en el ámbito de la defensa y seguridad nacional como en el de la independencia energética».

Por su parte, el ejecutivo de Zeleros, Pistoni, ha afirmado que están «muy contentos de entrar a formar parte de Amper para fortalecer sus capacidades en los mercados en los que opera, en los que esperan aportar mucho valor en los próximos años fruto de todos los activos generados durante estos años».

Amper ha detallado que para esta adquisición ha contado con el asesoramiento legal de Cuatrecasas.