Otegi exprime la debilidad de Sánchez y le anima a impulsar ya la España «plurinacional»

Arnaldo Otegi, secretario general de EH Bildu, ha animado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a impulsar ya un programa «plurinacional» para España y exprime la debilidad de un Ejecutivo salpicado por la corrupción y de nuevo en el disparadero después de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.

«Frente a la prioridad nacional que propugna la extrema derecha; prioridad plurinacional, popular, soberanista y antiautoritaria», ha asegurado Otegi, quien propone que tanto su formación como el Partido Nacionalista Vasco (PNV) concurran en las próximas elecciones generales, previstas para 2027, con un programa «de mínimos». En esta línea, incide en que el programa político, social y plurinacional de este proyecto no sólo puede tratar de «parar a la derecha» en las urnas, sino también de dar proyección a un programa «común» que, considera, refleja «un estado de ánimo muy compartido» entre los ciudadanos vascos.

«Un programa de mínimos. Creemos que en las próximas elecciones generales españolas se debería poder reflejar la voluntad democrática nacional vasca con un programa de mínimos compartido, que no llevaría a la obligación de constituir un grupo parlamentario único», afirma Otegi, en una entrevista en La Vanguardia. «Un gobierno progresista en España necesita también un programa de mínimos, que incluya la reforma plurinacional. No hay que esperar. Lo que resta de investidura debe tener un propósito. Hay que hablar de ello. Hay que intensificar los contactos», añade, en la misma línea.

La potencial colaboración con el PNV, pese a competir una con otra, se basaría, según Otegi, en que debe «haber espacio para la colaboración». El dirigente independentista afirma además que desde Bildu siempre han querido mantener una relación de política abierta con la formación que preside Aitor Esteban.

«Creemos que en las próximas elecciones generales españolas se debería poder reflejar la voluntad democrática nacional vasca con un programa de mínimos compartido, que no llevaría a la obligación de constituir un grupo parlamentario único», ha añadido Otegi sobre el PNV.

«Programa» por encima de Rufián

Preguntado por la potencial inclusión de Gabriel Rufián en el proyecto, Otegi asegura que «el debate no debe ser ni de personas ni de siglas» y prioriza hacer un «programa». «¿Cuál es el programa político, social, plurinacional, que va a ahormar ese proyecto? No se trata solo de parar a la derecha. de ganarla en las urnas; se trata de dar proyección a un estado de ánimo muy compartido», asevera el líder bilduetarra.

Preguntado por lo ocurrido con Adelante Andalucía en las recientes elecciones –pasó de dos a ocho escaños–, Otegi asegura que «la gente necesita sentir que forma parte de una comunidad en un mundo de identidades artificiales y volátiles» y pone ejemplos en Gales, Escocia o Irlanda, basándose en los resultados electorales. «La gente aprecia la política de kilómetro cero: respuestas concretas a problemas concretos, proximidad, contacto… Frente a la prioridad nacional que propugna la extrema derecha; prioridad plurinacional, popular, soberanista y antiautoritaria», completa Otegi.