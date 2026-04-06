Otegi, que celebraba las bombas de ETA, vincula a Ayuso con el bombardeo de Guernica ¡en 1937!

Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu condenado por secuestro y por integración en la banda terrorista ETA, ha vinculado este lunes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el bombardeo de Guernica, que tuvo lugar el 26 de abril de 1937, durante la Guerra Civil Española, 41 años antes del nacimiento de la dirigente del Partido Popular.

«¡Guernica pertenece a Euskal Herria! ¡Siempre antifascistas! ¡Viva Euskal Herria libre!», ha publicado Otegi en su cuenta de X, en un mensaje en el que ha respondido a unas declaraciones de Ayuso después de que la jefa del Ejecutivo madrileño describiera como algo «cateto» pedir el traslado temporal al País Vasco, en concreto al Musseo Guggenheim Bilbao, del cuadro Guernica, del pintor Pablo Picasso, entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de junio de 2027, con motivo del 90º aniversario de la constitución del primer Gobierno vasco y del bombardeo de este municipio.

«La aportación de los tuyos en Guernica fue la legión Condor», ha escrito Otegi, vinculando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, nacida en 1978, con el grupo de intervención de los nazis enviada en ayuda del ejército de Franco para luchar en la Guerra Civil española. Inmediatamente después, ha reivindicado, entre exclamaciones, que «Guernica pertenece a Euskal Herria» y que «viva Euskal Herria libre», además de reivindicarse como «antifascista, siempre».

Isabel, la aportación de los tuyos en Gernika fue la Legión Condor. Gernika Euskal Herriarena da! Beti antifaxistak! Gora Euskal Herria askatuta! https://t.co/PQIH736Ciz — Arnaldo Otegi 🔻 (@ArnaldoOtegi) April 5, 2026

La respuesta de Otegi y su ilógica vinculación se produce después de un mensaje compartido por Díaz Ayuso, en su cuenta oficial de X, en el que aseguraba que «las pretensiones nacionalistas» de trasladar el Guernica al Museo Guggenheim de Bilbao son «ciegas, absurdas» y «catetas», además de formar parte de «un burdo negocio político».

«El Palacio Euskalduna es mitad obra de un madrileño; el puente Zubizuri, de un valenciano; el Kursaal, de un navarro; el Santuario de Aránzazu, de un navarro y un madrileño. En el Museo de Bellas Artes de Bilbao hay obras de Antonio López, Goya y Sorolla», se justificó la presidenta de la Comunidad de Madrid el domingo.

El Palacio Euskalduna es mitad obra de un madrileño; el puente Zubizuri, de un valenciano; el Kursaal, de un navarro; el Santuario de Aránzazu, de un navarro y un madrileño. En el Museo de Bellas Artes de Bilbao hay obras de Antonio López, Goya y Sorolla. Las pretensiones… pic.twitter.com/MofFWwuHKE — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 5, 2026

El PNV también reacciona

Además de Otegi, el presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Aitor Esteban, también ha respondido a las palabras de Díaz Ayuso y asegura que «la memoria histórica no es compatible con la catetada de que tu principal reivindicación nacional sea tomarse una caña en una terraza».

Esta es la contestación del líder del partido del Gobierno vasco, que trasladó hace días a Ernest Urtasun, ministro de Cultura, la petición de traslado temporal del Guernica de Picasso al Musseo Guggenheim Bilbao entre octubre de 2026 y junio de 2027 –ambos meses incluidos-.