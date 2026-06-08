Cuándo se juega el Premier Pádel Valencia P1: cuadro, horarios y cómo ver por televisión en directo gratis

El Premier Pádel de Valencia P1 2026 ya está aquí y los amantes de este deporte en nuestro país van a vibrar con las mejores duplas, que tratarán de darlo todo en La Fonteta en este torneo en el que se ofrecen casi 500.000 euros de bolsa en premios. A continuación te contamos la fecha, horario y el canal de televisión para ver los diferentes encuentros que se disputen en dicha competición.

Cuándo empieza el Premier Pádel de Valencia P1

La competición regresa a nuestro país para que se celebre este emocionante Premier Pádel de Valencia P1 2026. Entre el sábado 6 y el lunes 8 se han jugado los clasificatorios, mientras que este mismo lunes 8 ha arrancado la competición real de este apasionante torneo que vivirá su gran final el domingo 14 de junio después de una semana en la que las mejores parejas del planeta lo darán todo en La Fonteta.

Dónde se juega el Premier Pádel de Valencia P1

El Pabellón Fuente de San Luis, conocido popularmente como La Fonteta, será el escenario donde esta semana estén participando las mejores parejas de este deporte para intentar llevarse el Premier Pádel de Valencia P1 2026. Este recinto deportivo se inauguró en 1983 y tiene capacidad para 15.000 espectadores y durante estos días se espera un gran ambiente, ya que este deporte tiene bastantes aficionados en nuestro país y nadie quiere perderse lo que suceda en la ciudad del Turia.

Cuadro del Premier Pádel de Valencia P1

Como es habitual, las mejores parejas se han saltado la primera ronda y por un lado del cuadro vamos a encontrar a la mejor pareja del momento: Agustín Tapia y Arturo Coello. Estos dos jugadores tendrían que enfrentarse, previsiblemente, a Paquito Navarro y Martín di Nenno o a la dupla Miguel Yanguas – Franco Stupaczuk en su camino hacia la gran final del Premier Pádel de Valencia P1 2026.

Por el otro lado del cuadro del Premier Pádel de Valencia P1 2026 podemos ver a parejas que tienen papeletas para llegar vivas hasta el final en La Fonteta. Una de ellas es la conformada por Juan Lebrón y Leandro Román Augsburger, que tendrían casi como principal competidor a Alejandro Galán y Federico Chingotto.

Horarios de los partidos del Premier Pádel de Valencia P1

La organización del Premier Pádel de Valencia P1 2026 comunicó hace unos días los horarios de las diferentes rondas que se van a jugar durante esta semana en la ciudad del Turia. Los horarios de los diferentes encuentros que se jugarán en La Fonteta son los habituales de cuando el circuito pasa por el viejo continente, por lo que para los aficionados españoles les viene de lujo para poder seguir el torneo por televisión en directo.

Lunes 8 de junio, primera ronda. Comienzan a las 9:00 horas.

Martes 9 de junio, segunda ronda. Comienzan a las 10:00 horas.

Miércoles 10 de junio, segunda ronda. Comienzan a las 10:00 horas.

Jueves 11 de junio, octavos de final. Comienzan a las 10:00 horas.

Viernes 12 de junio, cuartos de final. Comienzan a las 10:00 horas.

Sábado 13 de junio, semifinales. Comienzan a las 12:00 horas.

Domingo 14 de junio, final del Premier Pádel de Valencia P1 2026. Comienzan a las 14:00 horas.

Cómo ver por televisión y en vivo online el Premier Pádel deValencia P1

Todos aquellos aficionados que siguen este deporte tan emocionante van a poder ver el Premier Pádel de Valencia P1 2026 de la misma manera en la que se suele seguir este campeonato. Y es que el canal de Youtube de la organización ofrece en streaming y en vivo online las primeras rondas, mientras que en Movistar+, en directo por televisión, y por la aplicación de Red Bull TV se podrán seguir los diferentes partidazos que se disputen a partir de los cuartos de final.

Qué día es la final del Premier Pádel de Valencia P1

El partido más esperado por todos los aficionados que seguirán el Premier Pádel de Valencia P1 2026 y al que todas las parejas que participan quieren llegar es la gran final que se disputará en el Pabellón Fuente de San Luis. Será el próximo domingo 14 de junio cuando La Fonteta acoja la gran final del cuadro femenino y del masculino, empezando dicha jornada a las 14:00 horas.

El calendario del Premier Pádel 2026