Tapia y Coello aceptan el reto de Alcaraz y Sinner: «No tienen nada que hacer»

Agustín Tapia y Arturo Coello han aceptado el reto propuesto por Carlos Alcaraz de jugar al pádel contra él y Sinner. Los dos mejores jugadores del circuito de Premier Padel han recogido el guante lanzado por el murciano y se atreven a enfrentarse a los dos mejores tenistas del momento. «Al pádel no tienen nada que hacer», aseguraba el vallisoletano en declaraciones a la Federación Internacional de Pádel (FIP).

Durante su visita al Convention Center, donde se está disputando el P1 de Miami, Alcaraz retó a los números uno del pádel mundial: «¿Sinner y yo contra Coello y Tapia en pádel? Ganamos nosotros, sin duda», comentó el número uno del mundo de tenis. Sinner también ha aceptado el desafío de formar pareja de pádel con el murciano frente a los reyes del pádel: «Sí, él lo dice. Tendría que correr y jugar por los dos, porque yo no soy muy bueno».

Además, resaltó que al tenista de El Palmar se le dan bien varios deportes: «Juega bien al golf, al pádel y es un tenista increíble». Después de escuchar las palabras de las dos mejores raquetas del circuito ATP, Tapia y Coello han contestado a la propuesta. El tenista argentino aseguró en las redes de la FIP que «tendríamos que ganar nosotros, sino explota todo». Aunque destaca que «no sería fácil».

Por su parte, Coello se muestra confiado en ganar ese partido y afirma que «al pádel no tienen nada que hacer, lo que quieran…». El vallisoletano lo tiene claro, igual que si el partido fuera en el terreno de Alcaraz y Sinner: «Y al tenis nosotros tampoco».