Alcaraz reta a los números uno del pádel: «¿Sinner y yo contra Tapia y Coello? Ganamos nosotros»

Carlos Alcaraz ha aprovechado los días de descanso para ir a ver el P1 de Miami. El tenista español estaba en la ciudad disputando el Masters 1000 de Miami, donde cayó frente a Sebastian Korda recientemente. Antes de volver a Europa, el número uno del mundo del tenis repitió visita a los mejores jugadores de pádel y se atrevió a bromear con un posible duelo entre Sinner y él contra los números uno de este deporte, Tapia y Coello.

«¿Sinner y yo contra Coello y Tapia en pádel? Ganamos nosotros, sin duda», respondió Alcaraz con una sonrisa. El de El Palmar, que fue la gran estrella del P1 de Miami, se atrevió a retar a las mejores palas del circuito. Dos jugadores que están dominando el circuito con mano firme desde que alcanzaran el número uno del ranking –destronando a Lebrón y Galán– en mayo de 2023. Llevan tres años a un altísimo nivel y nadie ha conseguido bajarles de la cima.

Chingalán lo intentó el año pasado, pero sin éxito. Pero Carlos Alcaraz no le tiene miedo a nadie y se atreve a retar a Tapia y Coello, en un duelo mágico entre los dos mejores tenistas del mundo y los dos mejores jugadores de pádel sobre el 20×10. Durante su visita, Carlitos se abrazó con Agustín Tapia y Arturo Coello, luego con Mike Yanguas y Franco Stupaczuk, antes de sentarse en primera fila en la tribuna de autoridades junto al presidente de la FIP, Luigi Carraro para ver los partidos.

«Yo también me estoy acercando al pádel últimamente», dijo el número 1 del tenis mundial. «Con solo unos días de entrenamiento y…» «Y vencerás a todos», respondió Carraro bromeando. Pero, según Alcaraz, el tenista más difícil de enfrentar en pádel sería «sin duda alguien con buen toque, por ejemplo Dimitrov. Pero también Zverev, quizá también por su altura y sus smashes». ¿Y en pádel? «En pádel, todos».

Lo que es seguro es que Alcaraz también se desenvolvería bien con la pala. Es un enamorado del pádel y se le ha visto alguna vez practicándolo. Hace justo un año estuvo en este mismo escenario, en Miami, visitando a los mejores jugadores del mundo y en este 2026 ha querido repetir la experiencia. Antes de volver a Europa, el español ha acudido al Convention Center a disfrutar del pádel.