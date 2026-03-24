El consejo de una leyenda del tenis a Alcaraz tras su colapso en Miami: «El año pasado…»

Boris Becker ha querido tener unas palabras para Carlos Alcaraz después de su derrota a las primeras de cambio en el Masters 1000 de Miami y las posteriores declaraciones del número 1 en las que afirmó que necesitaba un descanso. El ex tenista alemán quiso recordar con un mensaje en las redes sociales que el año pasado le funcionó la táctica de marcharse de vacaciones a México. Ahora, después de unos días de descanso, el murciano se centrará en la temporada de tierra que arranca el próximo 6 de abril con el Masters 1000 de Montecarlo.

Carlos Alcaraz colapsó en el duelo de tercera ronda del Masters 1000 de Miami en el que cayó ante Sebastian Korda (6-3, 5-7 y 6-4) en poco más de dos horas. El número 1 del mundo se marchó de Florida a las primeras de cambio y además dejó unas imágenes preocupantes durante el partido, en las que evidenció estar saturado a nivel mundial después de ganar su primer Open de Australia y llegar a semifinales en Indian Wells.

«Es para maquillar un 6-3, 6-4 o 6-3, 7-5, una cosa así. Más no puedo, más no puedo», llegó a decir al banquillo al inicio del segundo set que acabó ganando. «No puedo más, quiero irme ya a casa, tío. No puedo más, no puedo más, no puedo más», respondió a los ánimos de Samu López antes de perder y de dejar claro su sentir en la rueda de prensa posterior. «Ahora mismo estoy pensando en tomarme unos días libres, en resetear mi cuerpo y mi mente. Voy a casa a estar con mi familia y amigos, a descansar todo lo que mi equipo me permita. Necesito volver a sentirme con ganas de entrar en una pista», afirmó en unas declaraciones que han dado la vuelta al mundo».

El consejo a Alcaraz tras perder en Miami

Al hilo de estas palabras y de la derrota de Carlos Alcaraz ante Korda, la leyenda del tenis, Boris Becker, se ha pronunciado en las redes sociales para opinar sobre la situación del número 1 del mundo y de paso darle un pequeño consejo: el descanso es necesario y ya le funcionó el año pasado, cuando le ocurrió algo similar en el Masters 1000 de Miami.

Remember last year same time , Carlos took time out and went to Mexico 🇲🇽 with his family to recharge …guess it worked out ! https://t.co/2AuUgCYBzG — Boris Becker (@TheBorisBecker) March 23, 2026

«Recuerden que el año pasado, por estas fechas, Carlos se tomó un tiempo libre y se fue a México con su familia para recargar energías… ¡Supongo que funcionó!», escribió el ganador de seis torneos de Grand Slam en su perfil oficial de las redes sociales.

Ahora, como ya hiciera el año pasado, Carlos Alcaraz se tomará unos días libres antes del inicio de la temporada de tierra batida, que tiene su primer acto a partir del próximo 6 de abril en Montecarlo. Después llegarán Barcelona, Madrid, Roma y el fin de fiesta en París, en el que el número 1 del mundo buscará su tercer título consecutivo en la casa de Rafa Nadal.

«La temporada de tierra batida está a la vuelta de la esquina. Tengo unos torneos muy buenos y estoy deseando jugar allí. Sí, ahora mismo lo que tengo en mente es tomarme unos días libres, desconectar, recargar las pilas, estar listo y en buena forma para la temporada de tierra batida», manifestó en rueda de prensa.