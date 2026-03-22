Carlos Alcaraz tiene heredero: su hermano Jaime es campeón sub-15 del challenger de Murcia

Carlos Alcaraz tiene heredero, su hermano Jaime. El joven, de 14 años, ha ganado a lo grande el torneo sub-15 del challenger de Murcia, dejando ya destellos de que puede ser un gran tenista. El hermano pequeño de Carlos Alcaraz venció a Rodrigo Burgos y ha conseguido así el torneo de su tierra.

Con 14 años, Jaime Alcaraz ha deslumbrado en este torneo, que se ha disputado en la Real Sociedad Club de Campo de Murcia, lugar habitual donde Carlos suele preparar los grandes torneos de tierra batida. Allí, el benjamín de la saga ganó el challenger sub-15 y dejó detalles que hacen pensar que podría parecerse a su hermano. Aunque, eso sí, para lograr eso hay que hacer muchas cosas bien.

Jaime Alcaraz ganó a Rodrigo Burgos de forma contundente en la final, por 6-1 y 6-2, y se llevó un torneo especial al jugarse en su tierra y al estar su madre en la grada. Su hermano Carlos no pudo estar apoyándole, ya que está en Miami, donde está disputando el Masters 1000.

El pequeño de los Alcaraz, que se llevó la victoria en este torneo sub-15 del challenger de Murcia con un precioso punto que se ha hecho viral (por su brillantez) en las redes sociales, está dejando pistas de que puede ser un gran tenista. Jaime ya llegó este año a la final de la fase clasificatoria del Mutua Madrid Open sub-16, proclámandose subcampeón.

Jaime, el pequeño de los Hermanos Alcaraz

La familia de Carlos Alcaraz está formada por los padres del tenista, Carlos Alcaraz González y Verónica Garfia, y por los cuatro hijos de la pareja. El actual número uno del ranking ATP es el segundo de cuatro hermanos, mientras que Jaime Alcaraz, una de las promesas del tenis español, es el pequeño. El mayor es Álvaro Alcaraz, quien forma parte del equipo de Carlitos, y el tercero es Sergio Alcaraz.