Así juega Jaime Alcaraz, un ‘clon’ de su hermano Carlos sobre la pista de tenis

El futuro del tenis español está perfectamente asegurado con Carlos Alcaraz, pero la familia del crack del tenis español puede añadir más carne al asador con la evolución del pequeño de los hermanos Alcaraz, Jaime, quien continúa asombrando en categorías inferiores y también con su progreso en el juego. Con tan sólo 12 años, el crecimiento físico del joven, en categoría infantil, ya se va notando, y su estilo al golpear la pelota recuerda al de su hermano Carlos.

Ha sido un vídeo, que con el paso de las horas se ha hecho viral a través de las redes sociales, el que muestra la evolución de Jaime Alcaraz y, a su vez, las similitudes en el golpeo de la derecha con el de Carlos Alcaraz. Con apenas 12 años, Jaime es uno de los mejores jugadores de España de su edad y se le nota más alto y potente que en otras imágenes anteriores que se han podido ver de él jugando. Pese a ser un ejercicio de entrenamiento, la fuerza y la técnica de su drive hacen presagiar grandes cosas para el futuro.

La raqueta con la que está golpeando Jaime Alcaraz en el vídeo es un arma especial, la Functional Tennis Saber, que cuenta con mucha menos superficie de golpeo y que está llamada a hacer que los tenistas, sobre todo los más jóvenes, puedan encontrar un impacto con el punto dulce para cuando jueguen los torneos, en los que sí dispondrán de la raqueta con medidas estándar –Babolat, en el caso del pequeño de los Alcaraz–.

Some news of Jaime Alcaraz (little brother of), 12 years old, and his still so impressive forehand 😳 pic.twitter.com/GnLH1uFmnI

— We Are Tennis (@WeAreTennis) February 6, 2024