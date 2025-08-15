El albanés Kumbulla, quinto fichaje del Mallorca 25-26

Marash Kumbulla, defensa albanés de 25 años, es el quinto fichaje del Mallorca 25-26 tras Pablo Torre, Bergstrom, Salhi y Mateo Joseph. Kumbulla, que la pasada temporada jugó en el Espanyol, llega cedido de la Roma con una opción de compra estipulada en ocho millones de euros. Es una apuesta importante del club, lo que se traduce en un salario de los más elevados de la plantilla ya que ha habido que competir con otros equipos que también le querían, algunos de ellos de la Liga española.

Kumbulla, indiscutible con la selección albanesa, le costó a la Roma 21 millones de euros cuando lo fichó del Hellas Veron en 2021. Defensa dominante, muy poderoso en el juego aéreo y con una gran personalidad, viene a Mallorca con la vitola de titular, así que Arrasate o bien pasa a jugar con tres centrales o bien prescinde en el once inicial del eslovaco Valjent, que renovó su contrato hace pocos meses. El club le ve como el potencial sustituto del capitán Raíllo, que en octubre cumplirá 34 años de edad, aunque el cordobés sigue a pleno rendimiento.

El nuevo jugador del Mallorca llega a la isla este mismo domingo para ponerse a las órdenes de Arrasate con la idea de debutar en Son Moix en la segunda jornada ante el Celta. No será la última novedad, ni mucho menos. Por lo menos llegará un extremo y es bastante probable que también aterricen un lateral derecho, un centrocampista y, si sale Larin, otro delantero.

El que ya ha dicho adiós, al menos a sus compañeros, es el portero eslovaco Dominic Greif, que se marcha traspasado por cinco millones de euros (más otro millón en variantes) al Olympique de Lyon. El acuerdo estaba cerrado desde hace días, pero el Mallorca pedía unas garantías de pago que no han llegado hasta este viernes. Ahora sólo queda que ambos clubes hagan oficial la operación, pero ya está todo acordado.