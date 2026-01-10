Vox exige que el pleno de Manacor condene al alcalde separatista por su mensaje de «puta España de mierda»

Vox exigirá que el pleno que la localidad mallorquina de Manacor celebrará el próximo lunes día 12 de enero, condene al alcalde separatista de esta población, Miquel Oliver (Més Esquerra) por sus manifestaciones «de «puta España de mierda» o «fachas muertos», escritas por el primer edil esta pasada Navidad en redes sociales.

«No son simples opiniones personales, sino ataques directos a una parte de la ciudadanía y a la Nación española, realizados desde la máxima autoridad municipal», recuerda el portavoz de esta formación en Manacor, Esteban Sureda.

«Oliver no habla como un activista de redes sociales, habla como alcalde. Y cuando un alcalde insulta, desprecia y fomenta la confrontación, rompe la convivencia, degrada la institución y traiciona la confianza de los ciudadanos», ha afirmado Sureda.

Por ello en el primer pleno del año que se celebrará el lunes Vox llevará a votación la reprobación de forma expresa de las «declaraciones insultantes y radicales» realizadas por el alcalde separatista de Més Esquerra que gobierna en coalición con los socialistas, y que son a todas luces «absolutamente incompatibles con la dignidad del cargo que ostenta».

Desde Vox advierten de que este tipo de comportamientos «no pueden normalizarse ni silenciarse», ya que suponen «un grave deterioro del respeto institucional y una peligrosa banalización del insulto como herramienta política».

Para Sureda, «el silencio del equipo de gobierno y de otros grupos municipales sólo evidencia una complicidad cobarde con una forma de hacer política basada en el sectarismo y el desprecio”.

La moción que se debatirá exige no sólo una condena clara por parte del Ayuntamiento de Manacor, sino también que la Federación de Entidades Locales de las Illes Balears (FELIB) se pronuncie de manera firme ante este tipo de conductas.

«La FELIB no puede mirar hacia otro lado cuando un alcalde vulnera los principios más básicos de respeto, neutralidad institucional y convivencia democrática», ha subrayado Sureda.

«El alcalde de Manacor debería recordar que representa también a quienes no piensan como él, a quienes se sienten españoles y a quienes exigen respeto. Si no está dispuesto a hacerlo, al menos debe ser reprendido institucionalmente», ha concluido Sureda reiterando que su grupo seguirá defendiendo «la dignidad de las instituciones, la unidad de España y el respeto debido a todos los ciudadanos».