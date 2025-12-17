El alcalde separatista de Manacor impulsa una exposición a favor de la inmigración ilegal

El alcalde separatista de Manacor, Miquel Oliver (Més Esquerra) que gobierna en coalición con los socialistas y una formación local AIPC/SyS, impulsa una exposición a favor de la inmigración ilegal en esta localidad mallorquina.

Se trata de Europa Fortalesa es el resultado de más de diez años de trabajo del fotoperiodista Sergi Cámara en la que se denuncia la supuesta vulneración de los derechos humanos en nombre del control migratorio contra personas que sólo busca una oportunidad de futuro para ellas y sus familias.

Una oda a la política de puertas abiertas en materia de inmigración que como ha denunciado Vox en un comunicado es una exposición de «propaganda ideológica y buenismo subvencionado que solo sirve para culpar a Europa y fomentar el efecto llamada. Es una burla cruel a los problemas reales de los ciudadanos».

Por ello esta formación ha acusado al gobierno municipal de vivir completamente de espaldas a las necesidades del municipio, mientras nuestros vecinos están siendo ignorados por el equipo de gobierno. El portavoz de Vox Esteban Sureda ha calificado lo sucedido como un acto de «cinismo político» y un «derroche inaceptable de recursos públicos».

«Mientras los vecinos de Manacor sufren una oleada de inseguridad sin precedentes, ven cómo los servicios sociales están desbordados, y el acceso a la vivienda digna es una quimera para nuestros jóvenes y familias, ¿a qué se dedica el alcalde Oliver?», se pregunta el edil de Vox.

Sureda concluye con contundencia que «sus prioridades son las de la agenda ideológica de Més-ERC, nunca las de los ciudadanos que pagan sus impuestos».

«Manacor vive un capítulo oscuro en gestión municipal. El gobierno de Oliver es una fortaleza de la desidia, la incompetencia y la propaganda ideológica. Le exigimos que deje de gastar el dinero de los manacorines en estas frivolidades y se ponga a trabajar de inmediato para solucionar la inseguridad, la inmigración descontrolada y la crisis de servicios que padecemos».

Por último Vox ha exigido la cancelación inmediata de cualquier gasto público adicional asociado a esta exposición y la reasignación de esos fondos a partidas esenciales como el refuerzo de la seguridad y el apoyo social a las familias necesitadas del municipio.