Atrapada por las llamas: el dramático salto desde una ventana al vacío que salvó una vida en Mallorca

Momentos de auténtico pánico y tensión se han vivido este día de Reyes por la mañana en las afueras de Llucmajor, en Mallorca, cuando una mujer de 58 años ha tenido que lanzarse por la ventana de su propia casa envuelta en llamas para salvar la vida. El incendio, que se ha propagado con extrema rapidez, ha dejado la vivienda gravemente dañada y a su propietaria herida, aunque fuera de peligro.

El suceso ha ocurrido alrededor de las 9.30 horas en una finca situada en el Camí Son Mendivil, cuando la mujer encendió la chimenea de la casa antes de salir al exterior para dar de comer a los animales. Lo que parecía una rutina tranquila se convirtió en cuestión de minutos en una pesadilla.

Al regresar al interior, la víctima se encontró la vivienda completamente llena de humo. Desorientada y sin posibilidad de escapar por la planta baja, subió a la primera planta en busca de aire. Acorralada por las llamas y el humo asfixiante, tomó una decisión desesperada: saltó por la ventana del primer piso para huir del fuego.

La caída le provocó un fuerte impacto en el pie izquierdo, además de un corte en una mano al romper los cristales de la ventana. A pesar del dolor y el estado de shock, la mujer logró llamar al 112, activando un amplio operativo de emergencias.

Hasta el lugar se desplazaron bomberos de los parques de Llucmajor y Manacor, ambulancias del SAMU, Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil. Los equipos de extinción se encontraron un incendio de gran virulencia, que ya había afectado gravemente a gran parte de la vivienda de dos plantas.

El fuego causó importantes daños en la cocina, el salón y uno de los dormitorios, dejando la casa prácticamente inhabitable. Mientras los bomberos luchaban contra las llamas, los voluntarios de Protección Civil prestaron las primeras asistencias a la mujer hasta la llegada de los sanitarios.

Tras ser valorada por un médico de una ambulancia de Soporte Vital Avanzado, la víctima fue trasladada al hospital Son Llàtzer, donde permanece ingresada con pronóstico leve. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas exactas del incendio, aunque todo apunta a un accidente relacionado con la chimenea. Un suceso que pudo acabar en tragedia y que ha conmocionado a los vecinos de la zona por la violencia del fuego y la dramática huida de la propietaria.