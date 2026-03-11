El truco del chef Jesús Sánchez, premio nacional de gastronomía, para una cena en 30 segundos con una lata de anchoas del Cantábrico que te «abre las puertas del cielo»

Sólo necesitas 30 segundos y una lata de anchoas del Cantábrico para crear una cena que te abrirá las puertas del cielo con este truco del chef Jesús Sánchez. Una de esas recetas que pueden convertirse en el mejor aliado de una comida rápida de lujo como esta. Con algunas peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos acompañarán de cerca. Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle puede contar de forma sorprendente. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle cuenta. Nada mejor para disfrutar que hacerlo con un plato nacional de los que impresiona a más de uno.

Pocas cosas pueden ser tan exquisitas como esta lata de anchoas que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que tenemos por delante. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas que tenemos por delante. Una serie de elementos que van de la mano y que, podemos disfrutar con una receta de las que no vamos a parar de hacer esta temporada.

Este es el truco del chef Jesús Sánchez premio nacional de gastronomía

Las redes sociales de Jesús Sánchez, así como todo lo que hace, merecen ser seguidas para cualquier amante de la buena comida. Este genio gastronómico conoce perfectamente cada uno de los detalles que tememos por delante y lo que puede pasar en estas próximas jornadas.

Esos días en los que la cocina se convierte en un elemento en el que quizás no queremos estar. Simplemente podremos empezar a visualizar algunos cambios que pueden ser los que nos afectarán de lleno. Un giro radical para el que deberemos estar preparados.

Es momento de poner en práctica algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Un cambio de tendencia que sin duda alguna puede convertirse en la antesala de algo más. Estaremos pendientes de estos alimentos básicos que, por sí solos nos pueden dar alguna que otra alegría inesperada.

Hay un básico que debemos tener en nuestra cocina que puede ser esencial, un buen alimento puede acabar siendo lo que nos hará redescubrir lo mejor de este tipo de alimento.

Esta es la cena lista en unos segundos a base de una lata de anchoas

Estas anchoas con denominación de origen son la mejor opción posible para conseguir un resultado de 10 en nuestra cocina. Un buen básico que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos acompañará en estos días en los que necesitamos un buen básico de este tipo.

Tal y como se nos presenta este plato en sus redes sociales: «Si tienes en casa unas anchoas buenísimas del Cantábrico y te quedas en blanco… hoy te saco del apuro: Bocato di Cardinale. Así, sin despeinarte. Hoy: Felipada de chipotle con anchoa (sí, “cocina latina”… pero de anchoa). El latineo: mayonesa + chipotle (mezcla y a color naranja) → “bien de mayonesa” en el pan → lechuga fresca a cuchillo → 3 anchoitas encima (con permiso) → otro puntito de mayo-chipotle → cierra → corte diagonal y listo. Salado + ahumado + crujiente. Un bocado que no falla».

Te proponemos otra receta igual de sencilla y rápida para crear un plato de pasta espectacular. Un buen básico que sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Ingredientes para 4 personas:

400 g de pasta larga (espaguetis o linguine, los más habituales).

8 filetes de anchoa en aceite.

3 dientes de ajo.

1 guindilla seca pequeña (si te apetece un punto picante).

60 ml de aceite de oliva virgen extra.

Un manojo de perejil fresco picado.

Unas gotas de zumo de limón (opcional, para dar frescura).

Sal al gusto (ojo, que las anchoas ya tienen bastante).

Paso a paso