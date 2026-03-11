La ciencia celebra un hito colosal: han descubierto una cueva antigua en la que hay restos de vida de hace 1 millón de años

Han descubierto una cueva antigua en la que hay restos de vida de hace 1 millón de años, la ciencia celebra un hito colosal. La arqueología nos da una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos servirán para crear un plus de buenas sensaciones. En estos días en los que cada elemento cuenta de una forma que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con la mirada puesta a un giro radical que puede convertirse en la antesala de algo más.

Un hito colosal lo celebra la ciencia

Una cueva antigua en la que hay restos de vida de hace 1 millón de años

Tal y como nos explican los expertos de Scitechdaily: «En un sistema de cuevas cerca de Waitomo, en la Isla Norte de Aoteaeroa, los científicos han descubierto un depósito lleno de huesos antiguos que captura Nueva Zelanda en un momento en el que el registro fósil rara vez se conserva. El hallazgo es la primera vez que los investigadores han recuperado un conjunto tan grande de fósiles de hace alrededor de un millón de años, e incluye una sorpresa: un pariente temprano del kākāpō, el famoso loro pesado que hoy no puede volar. El sitio contiene restos de 12 especies de aves y cuatro especies de ranas, lo que da a los investigadores una muestra inusualmente detallada de la vida silvestre que una vez vivió en la región. Debido a que las cuevas pueden actuar como bóvedas de almacenamiento naturales, preservando huesos frágiles que normalmente desaparecerían en paisajes abiertos, descubrimientos como este pueden revelar comunidades enteras en lugar de especímenes aislados. La investigación, publicada en Alcheringa: An Australasian Journal of Paleontology, sostiene que los ecosistemas de Nueva Zelanda se estaban remodelando repetidamente mucho antes de que los humanos llegaran. En lugar de un elenco estable de especies que perdura sin cambios durante milenios, la evidencia apunta a cambios dramáticos vinculados a cambios climáticos severos y eventos volcánicos importantes, con extinciones seguidas de reemplazos a medida que se transforman los hábitats».

Siguiendo con la misma explicación: «El autor principal, profesor asociado de la Universidad Flinders, Trevor Worthy, dice que el estudio cambia la línea de base para entender cómo era «natural» en Nueva Zelanda. «Esta es una avifauna recién reconocida para Nueva Zelanda, una que fue reemplazada por la que los humanos encontraron un millón de años después», dice el profesor asociado Worthy, de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad Flinders. «Este notable hallazgo sugiere que nuestros antiguos bosques alguna vez fueron el hogar de un grupo diverso de aves que no sobrevivieron al siguiente millón de años».