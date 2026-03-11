Archivos desclasificados revelan que una cadena de fallos provocó el peor desastre submarino de Estados Unidos

El 9 de abril de 1963, el USS Thresher, el principal submarino de propulsión nuclear de su clase, se disponía a llevar a cabo pruebas de buceo profundo a unas 220 millas. Se trataba de un submarino de Estados Unidos para cazar y destruir submarinos enemigos hostiles durante la Guerra Fría. Medía 84 metros de eslora, desplazaba 4369 toneladas bajo el agua y podía avanzar hasta una velocidad de 30 nudos.

Durante los ejercicios, el Thresher se sumergió lentamente en círculos bajo el USS Skylark, un buque de rescate de submarinos. El submarino mantuvo las comunicaciones y realizó paradas aproximadamente cada 30 metros para comprobar la integridad de sus sistemas. Pero cuando el Thresher alcanzó la profundidad prevista de 400 metros, las cosas empeoraron.

El submarino de Estados Unidos notificó que había sufrido «dificultades menores» y que explotaría sus tanques de lastre para volver a la superficie, pero el submarino nunca regresó. Posteriormente, la armada estadounidense lo encontró dividido en seis partes en el fondo del Atlántico. En el considerado mayor accidente submarino mortífero de la historia del país, fallecieron los 129 miembros de la tripulación (112 tripulantes y 17 contratistas civiles).

Secretos revelados

La investigación de la Armada había permanecido clasificada desde entonces hasta que James Bryant, comandante retirado de submarinos estadounidenses de tres buques de la clase Thresher, demandó al servicio en 2019 para que liberara los archivos. Un año después, un juez le dio la razón a Bryant y ordenó la desclasificación de 3600 páginas de documentos.

La Armada declaró que una tubería mal soldada se rompió a bordo del buque, lo que provocó una fuga de agua de mar que finalmente provocó un cortocircuito en el sistema eléctrico. Las tripulaciones no pudieron acceder a tiempo al equipo para detener la inundación, y los tanques de lastre dejaron de funcionar correctamente. Según los expertos, se apresuraban en incorporar el submarino a la flota para contrarrestar una nueva clase de submarinos nucleares soviéticos.

Su legado sigue vigente en la actualidad. Fue el primer submarino de ataque de propulsión nuclear de su clase y el segundo en utilizar el nuevo casco en forma de lágrima. Su trágico hundimiento, así como el del USS Scorpion en 1968, llevaron a los estadounidenses a una modernización de las prácticas de entrenamiento e ingeniería a bordo de los submarinos nucleares.