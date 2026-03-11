Los investigadores no dan crédito: hallan en un basurero un documento del siglo XVII que reescribe la historia

Un documento árabe de entre finales del siglo XVI y principios del XVII encontrada en un basurero en el yacimiento de Vieja Dongola, al norte de Sudán, puede reescribir la historia. Se trata de una orden real escrita en árabe, de apenas 10 por 9 centímetros, que ha sido analizada al detalle por un equipo de la Universidad de Varsovia. El texto, lejos de hablar de batallas o conquistas, detalla un minucioso intercambio de telas, ovejas y cabezas de ganado.

El hallazgo, publicado en la revista Taylor & Francis, confirma la existencia del Rey Qashqash. Hasta el momento, el monarca aparecía en relatos hagiográficos y tradiciones orales, y ofrece una ventana sin precedentes a la vida cotidiana de las élites en un período crucial. Durante siglos, se pensaba que los reyes nubios ofrecían una imagen de estar siempre en guerra pero con este hallazgo la realidad es otra.

La orden encontrada, redactada por un escriba real llamado Hamad, está dirigida a un subordinado del rey, un hombre llamado Khidr, a quien Qashqash le da instrucciones precisas para gestionar un trueque. «En cuanto Muhammad al-‘Arab venga a ti, toma de él tres ‘RDWYAT y dale una oveja y su cría» reza el papel.

Ese término en el documento es el que buscan averiguar los investigadores. Podría tratarse de un tipo de tejido, actuando como una especie de moneda de cambio, o bien un término de origen nubio relacionado con el «hilo de urdimbre» en el tejido. El texto no termina ahí ya que en el reverso el rey añade una nueva orden: «Y tú, Khidr, da a ‘Abd al-Jābir tres paños de algodón y una cabeza (o tres tocados de algodón) y recoge la oveja y su cría para su dueño».

Rey Qashqash

Este estudio también ha logrado situar cronológicamente a Qashqash. El documento carece de fecha, pero la combinación de varias pruebas ha permitido a los investigadores establecer una horquilla fiable. En esa misma sala donde se encontró la orden, también había ocho monedas de plata acuñadas durante el reinado del sultán otomano Murad IV (1623-1640) y posiblemente de su sucesor, Ibrahim (1640-1648).

A través de una prueba de radiocarbono, se concretó que el periodo entre 1735 y 1778, como el momento más probable en que los documentos fueron desechados. Esto significa que la «orden del rey» pudo haber sido escrita décadas antes de ser tirada a la basura. La conclusión a la que llegan los investigadores es que Qashqash, el padre del rey Hasan de Dongola, debió gobernar a más tardar a principios del siglo XVII, y probablemente inició su reinado en la segunda mitad del siglo XVI.