Casi nadie lo sabe pero éste es el documento que debes entregar a la Seguridad Social si no quieres perder el IMV

Para miles de personas en España, el Ingreso Mínimo Vital es una ayuda social vital para poder sobrevivir mes a mes. Sin él, el futuro de muchas familias quedaría en el aire al no disponer de los medios necesarios para costearse elementos tan básicos del día a día como la vivienda, alimentación o educación de los hijos. Lo que poca gente sabe es que hay unos determinados documentos que hay que entregar para poder recibirla.

La cantidad base del Ingreso Mínimo Vital es de 8803,20 euros, aunque puede aumentar según el número de miembros del hogar. Para recibir este subsidio, entregar la declaración anual de la renta es el requisito esencial. A pesar de que las personas con ingresos bajos no están obligadas a presentar la declaración del IRPF a Hacienda, los beneficiarios de esta ayuda social están obligados a hacerlo si quieren seguir siéndolo. La Administración usa estos datos para chequear que los requisitos para recibir el ingreso se siguen cumpliendo al pie de la letra y para, en caso de que sea necesario, modificar la cantidad de dinero ingresada según los cambios en la situación familiar o en los ingresos recibidos en el hogar.

Aunque el IMV no se tributa, sí se ha de declarar, aunque no como rendimiento del trabajo. Esta acepción solo repercute en el Ingreso Mínimo Vital si se complementa con otras ayudas sociales como el Complemento de Ayuda para la Infancia o si supera los 12.600 euros.

Entre el 8 de abril y el 30 de junio es el espacio de tiempo que tienen los beneficiarios del IMV para presentar la declaración del IRPF a Hacienda. En caso de no presentarla, se podrá suspender temporalmente el subsidio o, si permanece el comportamiento, se cancelará, teniendo que pasar por todo el trámite otra vez para solicitar el Ingreso Mínimo Vital. Además, si Hacienda percibe que se han falsificado datos para seguir percibiendo el IMV sin merecerlo, solicitará la devolución íntegra del importe.