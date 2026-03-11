La promotora de viviendas Aedas Homes ha registrado una subida de la demanda por parte de jóvenes de menos de 35 años, hasta el punto que una de cada cuatro viviendas las vende a jóvenes.

El VIII Perfil del Comprador de Vivienda de Obra Nueva de Aedas Homes correspondiente al año 2025, revela un crecimiento de la demanda de jóvenes de menos de 35 años, que pasa del 21,3% de 2024 al 24,5% en 2025, así como la escalada del comprador nacional, que protagoniza cerca del 70% del total de las ventas de Aedas Homes.

En su conjunto, el retrato robot del comprador de vivienda de obra nueva en España responde a una pareja de mediana edad (tiene 45,5 años de media), solvente, de nacionalidad española y que adquiere un inmueble en altura (plurifamiliar) con terraza de 2 y 3 dormitorios como vivienda habitual, según este informe basado en los más de 5.000 nuevos clientes que adquirieron una casa de Aedas Homes durante el pasado año.

Además de la creciente presencia de los jóvenes, destaca que casi la mitad de la demanda total tiene entre 35 y 54 años, cerca del 80% adquiere la vivienda en pareja y los compradores se concentran, principalmente, en cuatro comunidades autónomas.

Así, el 75% de los compradores proceden de Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña, por ese orden. El año 2025 también confirmó la tendencia al alza del comprador nacional, cuya presencia escala desde el 63,1%, que marcó en 2023, al 69% del pasado año -en 2024 se situó en el 67,3%-.

Este porcentaje confirma, a la vez, la consolidación y diversificación del cliente internacional en Aedas Homes (el 30%), que volvió a vender viviendas a clientes de más de 60 nacionalidades de todo el mundo, llegando incluso a países como Suazilandia o Nepal, predominando el comprador extranjero procedente de Europa Central y Occidental (con los polacos al frente) y del Benelux (fundamentalmente, holandeses).