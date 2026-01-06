El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha firmado una declaración junto a otros dirigentes europeos en la que defienden que el futuro de Groenlandia –perteneciente a Dinamarca– solo puede ser determinado por sus propios ciudadanos, plantando así cara a las intenciones de la Administración Trump sobre este territorio.

El texto, firmado por los jefes de Estado o de Gobierno de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, Reino Unido y Dinamarca, subraya que para la Alianza Atlántica la región ártica «es una prioridad clave» y que «los aliados europeos están intensificando sus esfuerzos», incrementando su presencia, actividades e inversiones para «mantener el Ártico seguro y disuadir a los adversarios».

«Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde únicamente a Dinamarca y a Groenlandia decidir sobre las cuestiones que conciernen a Dinamarca y a Groenlandia», señala el comunicado, en el que los líderes recuerdan que el Reino de Dinamarca –incluido el territorio autónomo de Groenlandia– forma parte de la OTAN.

El propio Pedro Sánchez ha publicado un mensaje en redes sociales para referirse a esta declaración. «España reitera, junto a Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido, su firme apoyo a Dinamarca y al pueblo de Groenlandia. El respeto a la soberanía de los países es esencial para la paz. Esa fue la mayor lección que nos legó el siglo XX. No la olvidemos», ha señalado el jefe del Ejecutivo en un contexto marcado también por la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo, por parte del Gobierno de Donald Trump.

Sánchez se ha expresado en estos términos poco antes de participar en una cumbre de la Coalición de Voluntarios prevista en París para canalizar el apoyo a Ucrania. Precisamente, el líder socialista ha alegado esta agenda para no participar en la Pascua Militar presidida por el Rey. Es la primera vez en Democracia que el presidente del Gobierno planta al monarca en la celebración de este tradicional acto castrense.

La declaración sobre Groenlandia también incide en que la seguridad en el Ártico debe lograrse «de manera colectiva, en coordinación con los aliados de la OTAN, incluido Estados Unidos», siempre respetando «los principios de la Carta de Naciones Unidas», entre ellos «la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras».

«Estos son principios universales y no dejaremos de defenderlos», prosigue el texto, añadiendo que para ese empeño «Estados Unidos es un socio esencial» como aliado de la OTAN y a través del acuerdo de defensa firmado entre el Reino de Dinamarca y el país norteamericano de 1951.

En su página de Facebook, el primer ministro groenlandés, Jens Frederik Nielsen, ha dado las gracias a los firmantes y ha repetido a grandes rasgos la respuesta que proporcionó el lunes al reclamo de Trump. Nielsen ha pedido a EEUU un diálogo «respetuoso» y siempre teniendo en cuenta la soberanía de este territorio autónomo, según informó Ep.

«Groenlandia es nuestro territorio y no es algo que uno se pueda anexionar», ha manifestado el primer ministro antes de agradecer uno por uno a los líderes internacionales que han firmado la declaración conjunta. «Este apoyo de nuestros aliados de la OTAN es tan crucial como nítido», ha recalcado.

«Diálogo respetuoso»

Sobre las advertencias de Trump, el primer ministro ha declarado su intención de «instar una vez más a Estados Unidos a que busque un diálogo respetuoso a través de los canales diplomáticos y políticos adecuados y utilizando los foros existentes, basados en los acuerdos ya existentes con Estados Unidos».

«Este diálogo se llevará a cabo respetando el hecho de que el estatus de Groenlandia está arraigado en la Constitución y el principio de integridad territorial», ha agregado. Para Nielsen, resulta «fundamental» el respaldo de los aliados de la OTAN, lo que ha definido como «una clara señal de que la integridad territorial, la soberanía y las reglas del juego internacionales siguen vigentes y respetándose».