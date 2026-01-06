El Rey apela al «multilateralismo y al orden global basado en normas» tras la captura de Maduro por EEUU

El Rey Felipe VI ha apelado este martes al «multilateralismo», al «orden global basado en normas» y a la «seguridad internacional» con motivo de la celebración de la Pascua Militar justo tras la intervención de EEUU en Venezuela hace unos días que supuso la captura del dictador Nicolás Maduro.

Así lo ha hecho durante su discurso en el acto de la Pascua Militar, celebrado en el Palacio Real de Madrid, después de la intervención militar de la Administración Trump en Caracas que se saldó con la detención de Nicolás Maduro, que se enfrenta a cargos por narcotráfico en un juzgado de Nueva York.

«El año 2025, con sus múltiples conflictos bélicos, nos deja una sensación creciente de amenaza», ha señalado Felipe VI –sin citar expresamente el escenario de Venezuela- en su tradicional discurso en el salón del Trono del Palacio Real, mismo escenario donde pronunció su último mensaje de Nochebuena.

«Una amenaza que llega al corazón de Europa y vuelve a evidenciar cuán valioso, cuán necesario, es tener unas Fuerzas Armadas con un alto grado de formación y adiestramiento, una probada capacidad de adaptación y bien equipadas y pertrechadas: unos recursos humanos y materiales que estén a la altura de los desafíos», ha proseguido el monarca.

No ha estado presente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha optado por viajar a una cumbre de la Coalición de Voluntarios para Ucrania prevista en París. Es la primera vez en Democracia que el jefe del Gobierno no acude a este tradicional acto castrense. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este «desplante» de Sánchez al Rey y al Ejército.

También la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reivindicado el «multilateralismo» y ha mandado un mensaje entre líneas al Gobierno de Estados Unidos al afirmar que «no hay actuaciones legítimas posibles fuera del ordenamiento jurídico internacional».

Misiones en el exterior

Asimismo, Felipe VI ha enumerado algunas de las misiones en las que hay desplegados soldados españoles, como las del flanco este de la OTAN, Líbano, Somalia o Mozambique, entre otras.

En concreto, se ha referido al «potente despliegue» de medios en Letonia, Eslovaquia y Rumanía, que visitó en junio de 2025; las misiones de Policía Aérea y defensa del espacio aéreo de la Alianza –este año con la recién creada ‘Centinela Oriental’ contra los drones rusos– y las agrupaciones navales permanentes de la OTAN y con el despliegue del Grupo de Combate Expedicionario ‘Dédalo’.

En el ámbito de la ONU, ha hecho alusión a la misión de Líbano, cuyo mandato concluye este año, y son 670 los efectivos españoles que la componen. «Una de las más duraderas y en las que más efectivos han participado», ha dicho, antes de acordarse también de los observadores militares en Colombia, recogió Ep.

En el marco de la UE, el monarca ha mencionado las misiones de Bosnia, Somalia, República Centroafricana y Mozambique, además de la operación ‘Atalanta’ de lucha contra la piratería en el océano Índico, la misión en Irak para apoyar la lucha contra Estado Islámico, y la formación a militares ucranianos y la ayudada cedida al país atacado por Rusia. El Rey ha definido esta presencia «constante» y «en tantos escenarios», y ha recordado que en Eslovaquia, Líbano, Colombia e Irak también participan miembros de la Guardia Civil.

Además, el Rey ha dedicado también unas palabras a su hija, la princesa Leonor, presente en el acto y que sigue su formación en la Academia de San Javier (Murcia) del Ejército del Aire. «Me consta Leonor que tus vivencias y aprendizajes te están ayudando a comprender el compromiso y el sentido del deber que son la brújula moral de la vida militar. Formándote con tus compañeros e integrándote en la vida castrense, es como mejor servirás con ellos», ha trasladado a la heredera.