Feijóo denuncia el «desplante» de Sánchez al Rey y al Ejército en la Pascual Militar

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado este martes contra el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, por su ausencia en la Pascual Militar que preside el Rey Felipe VI. El inquilino de la Moncloa ha justificado su inasistencia por acudir a la cumbre de la Coalición de Voluntarios para Ucrania prevista en París.

«Un presidente digno de su país debería estar con el jefe del Estado en un día como el de hoy, el de la Pascua Militar, en el que nuestro Ejército ha recibido un nuevo desplante por parte del máximo representante del Ejecutivo», ha señalado Feijóo en redes sociales.

«España merece una persona al frente del Gobierno a la altura de los profesionales que defienden la seguridad de todos los ciudadanos desde las Fuerzas armadas. Y la tendrá», ha asegurado el jefe de la oposición sobre la ausencia de Sánchez en la Pascua Militar.

El acto, con el que se da inicio al año militar, ha arrancado a mediodía con la llegada de los Reyes y la Princesa de Asturias -inmersa en su formación militar este año en la Academia General del Aire (San Javier, Murcia)- a la Plaza de la Almudena de Madrid.

Tras ello, han accedido a la Plaza de la Armería, donde han saludado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, del que depende la Guardia Civil, y al Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante general Teodoro Esteban López Calderón.

Por su parte, el presidente del Gobierno ha estado ausente por primera vez en Democracia. Pedro Sánchez ha dado plantón al Rey y al Ejército en esta celebración castrense por acudir a la reunión de la Coalición de Voluntarios para Ucrania en París. La cumbre fue organizada de forma conjunta por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, con participación también del secretario general de la OTAN, Mark Rutte. La hora de comienzo de la reunión fue fijada en torno a 14 horas, de ahí que Moncloa haya excusado la ausencia de Sánchez en el acto en el Palacio Real.

Tras sonar el himno de España y una salva de 21 cañonazos, el Rey ha pasado revista a la formación. A continuación, junto a la Reina y la princesa Leonor, ha accedido al Palacio Real para la imposición de las condecoraciones militares a civiles y miembros de los tres ejércitos que se han hecho acreedores de ellas durante el último año.

La celebración de la Pascua Militar tiene su origen en el reinado de Carlos III. El monarca quiso celebrar con ello que el 6 de enero de 1782 se recuperó la localidad menorquina de Mahón, hasta ese momento en poder de los ingleses. El desembarco y cerco de Mahón tuvo lugar por parte de la escuadra francoespañola, compuesta por 52 navíos que llevaron a bordo 8.000 soldados.

Además de su carácter tradicional, esta Pascua constituye un solemne acto castrense con el que se inicia el año militar. En él se realiza un balance de las vicisitudes año anterior y se marcan las líneas de acción que se desarrollarán en el que comienza.

Con motivo del Día de la #PascuaMilitar, queremos rendir homenaje a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil, siempre firmes en su espíritu de servicio. Su compromiso, esfuerzo y vocación de defensa de España y de los españoles son motivo de orgullo y gratitud. pic.twitter.com/IFE1As05mm — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) January 6, 2026

Con motivo del Día de la Pascua Militar, la Casa del Rey ha publicado también un mensaje en redes sociales para «rendir homenaje a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil, siempre firmes en su espíritu de servicio. Su compromiso, esfuerzo y vocación de defensa de España y de los españoles son motivo de orgullo y gratitud», ha recogido en un texto acompañado de una imagen de Felipe VI y Leonor vestidos con la indumentaria de piloto del Ejército del Aire.