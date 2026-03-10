Un hombre se prende fuego y provoca al menos seis muertos en un autobús de Suiza

Un hombre se ha prendido fuego este martes y ha provocado al menos seis muertos y cuatro heridos en un autobús de Suiza. Las fuerzas del orden han señalado que se está siguiendo la pista de un «acto deliberado», aunque recalcaron que la investigación recién comienza y que no tenían más detalles que ofrecer.

Imágenes filmadas por transeúntes y vecinos muestran cómo las llamas envolvieron completamente el vehículo de transporte público.

Los autobuses postales suizos -reconocido por su color amarillo, su puntualidad y su bocina de tres tonos- son un servicio de transporte icónico en este país, que conecta localidades rurales y de montaña, muchas veces remotas, e inicialmente se crearon para repartir el correo, de ahí su nombre. La bocina de tres tonos se utiliza para avisar en las curvas cerrada.