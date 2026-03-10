Aviso de Abascal a Mañueco ante unas «duras» negociaciones: «Vox no es el coche escoba del PP»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha augurado este martes, si los resultados permiten un marco negociador también en Castilla y León, como en Aragón o Extremadura, unas «negociaciones duras» desde la óptica de que su partido «no es el coche escoba del Partido Popular».

Además, ha rechazado, en un mitin celebrado en Benavente (Zamora), las apelaciones del Partido Popular al voto útil para evitar un Gobierno del PSOE en Castilla y León, ya que «no hay posibilidad de que la izquierda sume», por lo que ha pedido al líder de los ‘populares’, Alberto Núñez Feijóo, que «deje de asustar a la gente».

Lo ha hecho durante su intervención en un acto celebrado este martes en Zamora en el marco de la campaña electoral con motivo de los comicios que se celebran este domingo día 15 de marzo en Castilla y León, donde ha estado acompañado por la cabeza de lista del partido en la provincia, Marisa Calvo, pero no por el candidato autonómico, Carlos Pollán, que se ha ausentado para participar en el debate electoral.

Abascal ha centrado buena parte de su discurso en el Partido Popular, sobre el que ha dicho que «es muy difícil entenderse», a pesar de lo que le piden los vecinos por la calle: «Hay que entenderse, claro, pero se tienen que sentar a negociar seriamente, con tranquilidad, mentalidad de adultos y medida a medida».

«Les pido que dejen de lanzar mentiras porque nuestra posición siempre es muy clara», ha insistido, nuevamente en referencia al PP, el máximo mandatario de la tercera fuerza política en España.

También en el marco de las referencias a los populares, Abascal ha vuelto a pedir una rectificación del candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

«En el anterior debate dijo que éramos gente que quería tirar seres humanos al mar. Volvemos a exigir que se desdiga», ha señalado el dirigente de Vox, que ha criticado igualmente al PP por sus vínculos con el PSOE: «Hacen como que se pelean y lo han pactado todo en Bruselas».

Antes de todo esto, Abascal ya había lanzado varios mensajes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien había acusado repetidamente de «traidor» y con quien se ha negado nuevamente a tener contacto alguno.

«Yo a ese tipo no lo saludo, no le cojo el teléfono», ha zanjado el presidente de Vox, que ha vuelto a pedir la implicación de los suyos en la recta final de la campaña en Castilla y León.