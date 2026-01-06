Robles en la Pascua Militar: «No hay actuaciones legítimas posibles fuera del ordenamiento internacional»

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha referido a la captura del narcodictador Nicolás Maduro por parte de EEUU en su discurso de la Pascua Militar y ha dicho que fuera del ordenamiento jurídico internacional «no hay actuaciones legítimas posibles», tal y como defiende el Gobierno de Sánchez.

Ésa ha sido su referencia al operativo del Ejército estadounidense que ha conseguido derrocar al tirano caribeño y llevarlo a EEUU para que sea juzgado por varios delitos de narcoterrorismo.

El concreto, Margarita Robles ha recalcado en su discurso de la Pascua Militar en el Salón del Trono del Palacio Real el compromiso de España «con la defensa de los valores reconocidos en la Constitución, en la Declaración de Derechos Humanos y en el pleno respeto al ordenamiento jurídico internacional, fuera de cuyo marco no hay actuaciones legítimas posibles».

Robles no ha mencionado expresamente a Venezuela, pero el Gobierno de Pedro Sánchez ha rechazado la intervención estadounidense en Caracas y ha pedido una solución pacífica a la situación.

Pascua Militar

El acto ha arrancado a mediodía con la llegada de los Reyes y la Princesa de Asturias a la Plaza de la Almudena. Tras ello, han accedido a la Plaza de la Armería, donde han saludado a Robles, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y al Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante general Teodoro Esteban López Calderón. El presidente, Pedro Sánchez, no ha acudido al acto, dando plantón al Rey y al Ejército por asistir a una reunión de la Coalición de Voluntarios para Ucrania en París, convocada por Emmanuel Macron y Keir Starmer, informa Ep.

Tras el himno y una salva de 21 cañonazos, el Rey ha pasado revista a la formación. A continuación, junto a la Reina y la Princesa Leonor, han accedido al Palacio Real. Don Felipe, en su calidad de capitán general de las Fuerzas Armadas, ha impuesto condecoraciones militares a civiles y miembros de los tres ejércitos que se han hecho acreedores de ellas durante el último año, tras los pertinentes saludos a los asistentes en el Salón del Trono.

La celebración de la Pascua Militar tiene su origen en el reinado de Carlos III. El monarca quiso celebrar con ello que el 6 de enero de 1782 se recuperó la localidad menorquina de Mahón, hasta ese momento en poder de los ingleses.