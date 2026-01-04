Sánchez se alinea con Putin para dar oxígeno al chavismo y censurar a EEUU por derrocar a Maduro

Pedro Sánchez y el autócrata ruso Vladímir Putin –ex agente de la terrorífica KGB soviética– se han alineado, de forma muy ostensible, a la hora de articular sus respectivas reacciones oficiales a la intervención militar de EEUU contra la narcodictadura de Venezuela, que se ha saldado con el apresamiento y traslado a suelo estadounidense del tirano Nicolás Maduro junto a su mujer. Ambos serán juzgados en Nueva York por narcoterrorismo, como líder del cártel de los Soles. Pueden enfrentarse a una condena de cadena perpetua.

Los paralelismos entre la reacción oficial del Kremlin y la del inquilino de La Moncloa son clamorosas. Hasta el punto de, en varios aspectos, ser casi calcadas en la textualidad. Y en ambos casos con el mismo sustrato: a la postre, dar oxígeno al chavismo y censurar a Estados Unidos por el ataque a la narcodictadura y al derrocamiento de Maduro.

Putin, a través de su hombre de confianza Serguéi Lavrov –ministro ruso de Asuntos Exteriores–, ha emitido un comunicado oficial en el que pide «evitar una mayor escalada». Pedro Sánchez, en su mensaje, ha hecho «un llamamiento a la desescalada».

El presidente español que se mueve bajo la estrecha sombra de Zapatero –con íntima relación con el régimen chavista– urge a un arreglo «dialogado». El comunicado de Lavrov pide «centrarse en la búsqueda de una solución mediante el diálogo».

Más coincidencias. Sánchez censura a EEUU afirmando que su operación en Venezuela «viola el derecho internacional» por afectar a la soberanía del país caribeño; el ministro de Exteriores de Putin «condena» esta misma intervención porque atenta contra el «derecho de Venezuela a determinar su propio destino» y ataca «la soberanía del país».

Es decir, en el fondo, el Kremlin y el inquilino de La Moncloa aplican al respecto la misma idea: una reprobación a EEUU por entender que ha violado la soberanía de Venezuela, sin hacer alusión alguna no ya a la tiranía del régimen de Maduro sino a las redes de narcotráfico controladas por la cúpula chavista a través del conocido como cártel de los Soles. Hay que tener en cuenta que la legislación estadounidense contempla como delito a perseguir el del narcoterrorismo internacional que compromete la seguridad de EEUU. Y el Departamento de Estado de EEUU, desde el pasado 24 de noviembre, calificó de organización narcoterrorista al cártel de los Soles –bajo el liderazgo de Maduro–, y determinó su persecución como «responsables de la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio, así como del tráfico de drogas a Estados Unidos y Europa».

Sánchez y Putin apelan a la ONU

Otra coincidencia más en las reacciones oficiales de Pedro Sánchez y el Kremlin ante la intervención de EEUU en Venezuela: el presidente español dice que Trump no ha respetado «los principios de la Carta de Naciones Unidas»; el comunicado del ministro de Exteriores de Putin, en su comunicado, ha pedido «la convocatoria urgente de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU».

No acaban ahí los notorios paralelismos al respecto entre las declaraciones lanzadas por Moncloa y por el Kremlin. Así, Sánchez dice que la intervención de EEUU «empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo». En muy similar sentido, el Kremlin dice que «Latinoamérica debe seguir siendo una zona de paz», censurando implícitamente a EEUU de ponerla en peligro, lo que Sánchez llama «belicismo».

Sin crítica expresa al chavismo

Además del paralelismo en los términos utilizados por Sánchez y por el ruso Lavrov, hay también otra coincidencia no menos relevante: lo que ambos callan en sus respectivas reacciones oficiales. No sólo no hablan de las redes de narcotráfico del régimen chavista. Tampoco hacen censura alguna de la opresiva dictadura de Maduro, de sus reiterados pucherazos electorales, del encarcelamiento y torturas a los que somete sistemáticamente a quienes se oponen a esa tiranía y piden democracia en Venezuela.

En el comunicado oficial del Kremlin, ni rastro de esta realidad dictatorial del chavismo. En el de Pedro Sánchez, tampoco. Tras la operación llevada a cabo por EEUU, el presidente español y líder del PSOE lanzó a través de la red social X (antes Twitter) dos comunicados al respecto con casi siete horas de diferencia. En el primero no aparecía citado Maduro. En el segundo, sí, pero en ningún caso en tono de crítica hacia él, sin referencia alguna a su dictadura. Ese segundo mensaje, de hecho, le servía a Sánchez para equiparar a Maduro con Trump: «España no reconoció al régimen de Maduro. Pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional».