Delcy Rodríguez reta a Trump y se niega a dejar el poder: «Maduro es el único presidente»

La vicepresidenta chavista de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha retado a Donald Trump después de que éste dijera que ella había comunicado telefónicamente al secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, que se había «puesto a disposición» de la Casa Blanca para hacer lo que se le ordene y contribuir al plan de transición a la democracia en el país caribeño.

Delcy Rodríguez ha tardado más de 13 horas en dar la cara a la nación desde que EEUU bombardeó objetivos militares selectivos de Venezuela y apresó a Nicolás Maduro y a su mujer, a los que traslada para ser juzgados en Nueva York.

A través de un mensaje radiotelevisado, en un despacho con la bandera de Venezuela al fondo, Delcy Rodríguez ha acusado a EEUU de haber «cometido esta agresión armada contra nuestro país», colocándose «en el basural de la historia» (sic). Delcy Rodríguez ha afirmado que ha «activado» el Consejo de Defensa de la Nación y ha subrayado que «Maduro es el único presidente de Venezuela».

Ante la negativa de Delcy Rodríguez a dejar el poder, una vez que Maduro ha sido apresado y trasladado a EEUU para ser juzgado, en la práctica ella pasa a ejercer la presidencia de Venezuela. Esto choca totalmente con lo anunciado minutos antes por Donald Trump, quien indicó que el gobierno de Venezuela pasa a ser administrado por EEUU y que esa administración ha pasado a liderarla Marco Rubio, en coordinación con el Pentágono.

La declaración oficial radiotelevisada por Delcy Rodríguez, llena de la clásica parafernalia dialéctica del chavismo, ha incluido severos descalificativos contra la Casa Blanca. Ha calificado de «extremistas» a Trump y a su equipo.

Las palabras de la número dos de Maduro indican que los jerarcas chavistas, con ella al frente, pretenden atrincherarse en el poder. Delcy Rodríguez ha dicho que aplicarán lo establecido por la Constitución del chavismo y por la íntegra ejecución de lo contenido en el decreto de conmoción extrema firmado por Nicolás Maduro.

«Aquí hay un gobierno con claridad», ha dicho Delcy Rodríguez en lo que supone un desafío a Donald Trump. «Estamos listos para defender a Venezuela, el Consejo de Defensa de la Nación queda ya establecido y a la espera de la sala constitución para que, esperamos que en las próximas horas, desarrolle todo lo que esté previsto en ese decreto de conmoción extrema», ha afirmado Delcy Rodríguez.

La número dos de Maduro sí ha dicho estar dispuesta a negociar «pacíficamente» una solución con EEUU, pero no a que el chavismo deje el poder de Venezuela. «Estamos dispuestos a relaciones de respeto, en el marco de la legalidad internacional y de las leyes de la república bolivariana de Venezuela, es lo único que aceptaremos luego de que se ha atentado y agredido militarmente a nuestra amada nación y a la capital que vio nacer a nuestro padre libertador Simón Bolívar», ha dicho en su mensaje radiotelevisado a la nación.

Y ha lanzado también una ferviente defensa de Nicolás Maduro: «El pueblo venezolano, con su fuego sagrado de la patria encendido, está indignado por lo que es el secuestro ilegal e ilegítimo del presidente y de la primera dama, primera combatiente, Cilia Flores». Y ha subrayado: «Maduro es el único presidente de Venezuela».