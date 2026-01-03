Trump desvela que Delcy Rodríguez se ha puesto a disposición de EEUU: «Haré lo que me pidan»

La vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez, número dos de Maduro, «se ha puesto a disposición de EEUU». Así lo ha asegurado Donald Trump, quien ha dicho que su secretario de Estado, Marco Rubio, ha mantenido «una larga conversación» con Delcy Rodríguez –en paradero desconocido– y que ésta le ha expresado su colaboración con la Casa Blanca a partir de ahora. Todo ello en el marco del plan trazado por Washington: pilotar la dirección del gobierno de Venezuela hasta culminar la transición a la democracia.

Pese a ser la mano derecha del narcodictador Maduro, Delcy Rodríguez no ha sido objetivo directo de la operación militar desplegada este sábado por EEUU sobre Venezuela. No ha sido capturada, permanece en libertad aunque no se ha desvelado su paradero, ha hablado por teléfono con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, pero se ha plegado a las directrices de EEUU.

No se ha detallado si Delcy Rodríguez, pese a mantener su libertad, está custodiada o no por agentes de EEUU. Tampoco se conoce dónde se encuentra exactamente. Ni siquiera si está en suelo venezolano. Al menos no hay confirmación oficial al respecto.

Delcy Rodríguez, protegida de Pedro Sánchez y protagonista del escándalo del Delcygate –su llegada furtiva a España en 2020 amparada por Moncloa pese a tener prohibida su entrada en Europa–, ha sido partícipe directa de los viscosos entramados de la narcodictadura y de sus flujos económicos encubiertos. El ex presidente español Rodríguez Zapatero viene contando con privilegiada relación con Delcy Rodríguez.

A partir de ahora está por ver cuál es el futuro de la hasta ahora mano derecha de Maduro, capturado por el Ejército de EEUU junto a su mujer. Ambos son trasladados a suelo estadounidense para ser juzgados en Nueva York, donde se enfrentarán a cadena perpetua como cabecillas del cartel narco de los Soles y tráfico de armas.

Marco Rubio, secretario de Estado de Trump, va a ser quien administre el gobierno de Venezuela a partir de ahora, según ha avanzado también Donald Trump en su comparecencia ante los medios de comunicación, este sábado por la tarde –hora española– para dar detalles sobre la operación militar que ha ejecutado en el país caribeño.

Marco Rubio pasa a ser el hombre fuerte de Venezuela. Serán bajo sus directrices como se desenvolverá ahora el gobierno del país, hasta culminar la transición a la democracia de forma «segura» y estable, según ha dicho Trump.

«No podemos permitirnos que nadie tome el control de Venezuela en contra de su pueblo», ha dicho Trump tras descabezar la narcodictadura de Maduro.