India acoge a un buque de guerra iraní en pleno conflicto con EEUU e Israel: «Es lo más humano»

El Gobierno indio ha confirmado que un buque de guerra de la Armada iraní lleva días atracado en uno de sus puertos del suroeste del país. El navío, denominado ‘Lavan’, llegó a Cochín el pasado miércoles tras una solicitud urgente cursada por Teherán, y su tripulación de 183 miembros permanece alojada en instalaciones navales de la ciudad portuaria. La confirmación se produce en plena crisis regional, desencadenada días antes por el hundimiento de la fragata iraní ‘Dena’ a manos de la Marina de Estados Unidos frente a las costas de Sri Lanka.

Según fuentes oficiales indias que hablaron bajo condición de anonimato con la agencia Bloomberg, Teherán se puso en contacto con Nueva Delhi el 28 de febrero para solicitar abrigo urgente para el ‘Lavan’, alegando averías técnicas. La autorización india llegó el 1 de marzo, y desde el miércoles el buque permanece atracado en el puerto de Cochín. La tripulación iraní ha sido acogida en dependencias navales sin que, de momento, trasciendan más detalles sobre la naturaleza de los problemas técnicos declarados.

El ministro de Asuntos Exteriores indio, S. Jaishankar, salió este sábado al paso de las preguntas sobre el episodio y defendió la decisión de acoger al buque iraní. En un acto público, el dirigente político señaló que permitir el atraque cuando el navío enfrentaba dificultades fue, según sus palabras, «lo más humano» en ese momento. La declaración sugiere que Nueva Delhi contempló la solicitud iraní como una emergencia de carácter humanitario, y no como un acto de posicionamiento político en el conflicto.

El telón de fondo de este episodio es la crisis desatada a principios de semana, cuando la Marina de Estados Unidos hundió la fragata iraní ‘Dena’ frente a las costas de Sri Lanka con un submarino. El buque regresaba a Irán tras haber participado en un ejercicio naval internacional organizado precisamente por India. El ataque causó la muerte o desaparición de más de 100 marineros iraníes, en lo que representa la acción más directa de fuerzas estadounidenses contra la Armada de Irán en el contexto del conflicto de Oriente Medio.