Cuatro agresiones diarias en Baleares a los profesionales sanitarios en hospitales y centros de salud. Una lamentable estadística y una realidad que va a más, ya que el año pasado aumentaron un 15%.

Son datos de la memoria elaborada por el Servicio de Seguridad de los Profesionales del IbSalut, que ponen de relieve que el personal de los centros sanitarios de Baleares fue víctima de 1.428 agresiones a lo largo del año pasado, de las cuales el 87,5% fueron verbales y el 12,5% restante, físicas.

611 agresiones tuvieron lugar en centros hospitalarios, 787 en centros de atención primaria y 30 en otros dispositivos sanitarios.

Por categorías profesionales, el personal de enfermería y los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería aglutinaron el 44,3% de las agresiones, los facultativos aproximadamente el 31% y el personal administrativo casi el 17%.

Por lo que respecta a los agresores, el 46% fueron mujeres y el 56%, hombres. Asimismo, en el 64% de los casos, las agresiones las cometieron los propios pacientes y en el resto, sus acompañantes.

Junto con la Policía Nacional y la Guardia Civil, el IbSalut imparte cursos de formación a sus profesionales con el objetivo de aconsejarles cómo actuar en caso de agresión.

Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil insisten en la importancia de denunciar a los agresores, dado que el 33 % son reincidentes.

Desde 2024, el Servicio de Seguridad de los Profesionales del IbSalut dispone de una aplicación para notificar y registrar agresiones de usuarios hacia los profesionales del sistema sanitario público.

En 2025 se han realizado diez sesiones de información y sensibilización conjuntamente con el Interlocutor Policial Sanitario. También se ha habilitado un curso de formación en línea. Estas sesiones informativas van dirigidas a profesionales sanitarios con recomendaciones prácticas para actuar antes, durante y después de una agresión, como mantener una distancia de seguridad, hablar con tono calmado, retirar objetos que puedan ser arrojados o situarse cerca de vías de salida.