El pan sin gluten cambia para siempre y el BOE lo ha confirmado: «Dada la importancia…»

El BOE ya considera el pan sin gluten, pan, un debate que lleva tiempo estando en este punto de debate que sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. Tal y como se explica en el BOE: «El Real Decreto 308/2019, de 26 de abril, por el que se aprueba la norma de calidad para el pan, establece la definición y delimita las diferentes categorías de pan, tanto para el «pan común» como para el «pan especial». Sin embargo, no reconoce aquellos productos exentos o con contenido reducido en gluten, bien por haber sido objeto de un tratamiento especial para reducir el contenido de gluten de uno o varios de sus ingredientes que contienen gluten, bien porque sus ingredientes con gluten han sido sustituidos por otros ingredientes exentos de gluten de forma natural. Dada la importancia que estos productos tienen para las personas con intolerancia al gluten, y atendiendo al clamor de este colectivo, conviene extender el ámbito de aplicación de esta norma para dar cabida a los mismos, de forma que puedan emplear la denominación «pan». Como consecuencia de ello, es preciso introducir en la norma, como ingredientes permitidos para el pan común sin gluten, aquellos necesarios para sustituir a la harina y dotarle de sus atributos intrínsecos. Por último, el Real Decreto 773/2023, de 3 de octubre, por el que se regulan los coadyuvantes tecnológicos utilizados en los procesos de elaboración y obtención de alimentos, tiene por objeto establecer la normativa básica en relación con la utilización de coadyuvantes tecnológicos, los criterios de identidad y pureza aplicables a dichos coadyuvantes tecnológicos, sus condiciones de uso y las menciones que deberán figurar en su etiquetado, y establece la lista de coadyuvantes tecnológicos a los que aplica esta disposición. Esta norma se modifica a fin de incorporar el mosto de manzana como alimento en cuya elaboración se pueden emplear ciertos coadyuvantes, a saber, los clarificantes autorizados para la elaboración de sidra. En efecto, dichos clarificantes, actualmente autorizados para la elaboración de sidra natural, deben también serlo para la elaboración de mosto de manzana, por lo que este alimento debe ser incorporado junto a la sidra natural en el encabezado de las filas correspondientes».