La Policía Nacional ha detenido a dos expertos en artes marciales mixtas (MMA) por su vinculación con el terrorismo yihadista. Uno de ellos ha llegado a competir a nivel internacional bajo federación deportiva. Además, impartía clases en distintos gimnasios de Madrid. El viernes pasaron a disposición judicial, que decretó su ingreso en prisión.

Se les imputan delitos de auto adoctrinamiento, adoctrinamiento a terceros, distribución de material destinado a la radicalización y falsedad documental.

Los policías han comprobado durante la investigación el avanzado proceso de radicalización de uno de los detenidos, quien mostraba una «marcada adhesión a la yihad violenta global y un profundo antisemitismo, reflejado en numerosos contenidos que difundía y consumía a través de distintos entornos digitales», según ha informado este sábado la Policía Nacional.

Este sujeto utilizaba tanto redes sociales abiertas como canales virtuales de carácter cerrado para difundir un discurso extremista que «ensalzaba el martirio y defendía la imposición de la ley islámica en la sociedad».

El otro arrestado desempeñaba un papel relevante en la difusión de material de contenido yihadista entre terceras personas, «contribuyendo así a la propagación de esta ideología radical». Asimismo, se ha detectado la posible comisión de un delito de falsedad documental y el uso de documentación ucraniana obtenida de forma irregular.

La investigación ha sido desarrollada por la Comisaría General de Información, bajo la dirección de la Audiencia Nacional. Culminó el pasado martes con la detención de ambos individuos para neutralizar su actividad, evitar su posible evolución hacia estadios más avanzados de radicalización y frenar la propagación de contenidos de carácter terrorista en el entorno virtual.

En los registros domiciliarios, los agentes han intervenido un arma simulada y diversa documentación que está siendo ahora analizada.