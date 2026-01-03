Trump anuncia que EEUU dirigirá Venezuela «hasta que podamos hacer una transición segura y ordenada»

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha anunciado este sábado 3 de enero desde su mansión de Florida que «vamos a dirigir Venezuela hasta que podamos hacer una transición segura y ordenada». Donald Trump ha ofrecido una conferencia de prensa desde su residencia en Mar-a-Lago, pocas horas después de que culminara la operación militar en Venezuela en la que se ha capturado al líder narcochavista Nicolás Maduro. Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, Trump ha reiterado que la misión ha sido realizada con éxito por fuerzas especiales estadounidenses, que Maduro y su esposa han sido capturados y trasladados, y que ambos enfrentarán procesos legales en Nueva York por cargos de narcoterrorismo y posesión de armas.

El presidente de Estados Unidos ha comparecido junto con el secretario de Estado Marco Rubio y el jefe del Pentágon Pete Hegseth. «No podemos correr el riesgo de que alguien más tome el control de Venezuela que no tenga en mente el bienestar del pueblo venezolano. No vamos a permitir que eso suceda», ha afirmado Trump. Además, ha explicado que Estados Unidos administrará temporalmente el país hasta que pueda llevarse a cabo una «transición adecuada»: «Vamos a llevarlo, esencialmente, hasta que se pueda realizar una transición apropiada», ha agregado, señalando que la prioridad es garantizar la estabilidad y la seguridad en el país mientras se planifica el futuro político de Venezuela.

Trump ha destacado que habrá una futura «asociación» entre Estados Unidos y Venezuela, que, según ha afirmado, permitirá que los venezolanos sean «ricos, independientes y seguros».

Trump ha emepzado su comparecencia asegurando que la captura del narcochavista Nicolás Maduro se ha llevado a cabo mediante el uso de «un poder militar estadounidense abrumador», desplegado «por aire, tierra y mar». El presidente de Estados Unidos ha comparado la operación con otras intervenciones ordenadas durante su mandato, entre ellas el ataque de junio contra instalaciones nucleares en Irán, y ha destacado que «ninguna otra nación» habría sido capaz de ejecutar una misión de este alcance y complejidad.

La conferencia también ha servido para responder preguntas sobre las explosiones en Caracas, el despliegue militar en la región y los vuelos cancelados en Puerto Rico, destacando la coordinación entre la Casa Blanca, el Departamento de Defensa y la fiscalía federal.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este sábado 3 de enero por la mañana que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una operación militar en Venezuela que resultó en la captura del narcochavista Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron trasladados a Estados Unidos país a bordo del buque de guerra USS Iwo Jima. La operación se realizó «en conjunto con fuerzas de la ley de EEUU», según ha explicado Trump, y ha contado con unidades de operaciones especiales, incluyendo personal que participó en la misión que acabó con el terrorista de Al Qaeda Osama bin Laden.

El anuncio se ha producido horas después de que Caracas y varias regiones costeras, incluidas Miranda, Aragua y La Guaira, fueran sacudidas por una serie de explosiones que, según el gobierno venezolano, afectaron instalaciones militares y áreas aeroportuarias. Maduro había sido blanco de advertencias públicas de Trump en los últimos meses, después de una campaña de ataques a embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico, parte de un esfuerzo estadounidense para cortar los ingresos que, según Washington, Maduro utilizaba para financiar su narcodictadura.

Trump ha asegurado que «un par de personas resultaron heridas» en la operación, pero que no hubo bajas del lado estadounidense. Mientras tanto, la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, ha confirmado que Maduro y Flores se enfrentan a cargos de narcoterrorismo, conspiración para traficar drogas hacia EEUU y posesión de armas automáticas, entre otros.

La operación ha tenido en la región del Caribe. En Puerto Rico, se cancelaron 150 vuelos desde el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, equivalentes al 45% de las salidas programadas, mientras que la mitad de los vuelos de Aguadilla y todos los de Ponce fueron suspendidos, según FlightAware.

El contexto de la operación se remonta a septiembre de 2025, cuando la administración Trump intensificó la presión sobre el régimen chavista mediante ataques aéreos a embarcaciones sospechosas de narcotráfico, sanciones económicas y recompensas por la captura de Maduro, en un esfuerzo por debilitar financieramente al gobierno venezolano. Analistas internacionales señalan que la captura marca una de las acciones más drásticas de EEUU en América Latina en décadas, con riesgos significativos para la estabilidad regional y las relaciones diplomáticas.